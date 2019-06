VM-MINNE: Åge Hareide ledet Danmark i VM-sluttspillet i Russland i fjor sommer. Foto: Bjørn S. Delebekk

Hareide skal ha vært skuffet etter sjokkbeskjed

Åge Hareide (65) kommer ikke til å lede det danske landslaget etter EM i 2020. Det bekrefter Det danske fotballforbundet (DBU).

Oppdatert nå nettopp







– Åge Hareide får ikke fornyet kontrakten med det danske landslaget. Han sitter til og med EM i 2020 er over, var budskapet til DBU-direktør Peter Møller på pressekonferansen onsdag i 13-tiden.

Litt over en time tidligere hadde B.T. meldt nyheten. De skrev også at Hareide var skuffet etter å ha blitt overbrakt nyheten tirsdag.

Møller fortalte at det var han som tok beslutningen og at han ga Hareide beskjed om avgjørelsen på den nevnte dagen, men ønsket ikke å si hvordan Hareide tok sjokkbeskjeden.

Han sa imidlertid at hverken Hareide eller assistent Jon Dahl Tomasson var enige i timingen, men begrunnet den slik:

– Hvis jeg om noen måneder hadde sagt til Hareide at jeg hadde tatt beslutningen for lenge siden, ville jeg ha følt at jeg hadde gått bak ryggen hans.

Hareide har ikke uttalt seg siden nyheten ble kjent. Han har følgelig ikke besvart VGs henvendelser.

Tviler på Hareide for Norge

VGs landslagskommentator mener det er naturlig at Norges Fotballforbund (NFF) forhører seg om Hareide kan tenkes å ville ta over for Lars Lagerbäck, som selv har erkjent at han trolig ikke tar nok en kvalifisering som norsk landslagssjef.

– Men det virker ikke som Hareide har så lyst til det. Selv om han har noe å revansjere, så er hans standing gjenopprettet etter at han forlot, sier Knut Espen Svegaarden.

les også NFF må ikke gi opp Solbakken

Møller er uansett klar på at han mener Hareide er rett mann til å lede laget til og med EM-sluttspillet sommeren 2020, men samtidig mener han laget må fornyes.

Kasper Hjulmand, som var i RBKs søkelys før årets sesong og som sist var trener for Nordsjælland, blir danskens nye sjef fra sommeren 2020. Han får med seg Morten Wieghorst som assistent.

De to har kontrakt til og med EM i Tyskland 2024.

– Å bli landslagstrener for herrelandslaget er en kjempeære og -oppgave. Jeg gleder meg til å stå i spissen for laget fra august 2020 og utover, sier Hjulmand på DBUs nettsider, samtidig som han understreker at han ikke vil blande seg inn før etter at han tar over.

Norske Hareide har vært dansk landslagstrener siden 2016 og har ledet landslaget med suksess. I VM i fjor kom laget til åttedelsfinale (tap mot finalist Kroatia etter straffesparkkonkurranse), og da Georgia ble beseiret med solide 5-1 i mandagens EM-kvalik, var det lagets 28. strake kamp uten tap etter 90 spilte minutter.

Her er ett av Hareides gode minner med Danmark:

– Det er ingen tvil om at Hareide har gjort en god jobb for Danmark resultatmessig, men vi har kanskje savnet litt at han har vært tydelig med det han vil, hvordan laget skal spille. Problemet for Hareide blir nå at han har jobben midlertidig, sier Ekstra Bladet-kommentator Allan Olsen i en TV-sending hos avisen.

Seriegull og Bundesliga-erfaring

I Danmark har spørsmålet vært mer når enn om Kasper Hjulmand en gang skulle bli landslagssjef. Den Ajax/Barcelona-inspirerte 47-åringen, som selv ikke spilte høyere enn på dansk nivå to, tok relativt umeritterte Nordsjælland til både seriegull og påfølgende Champions League-gruppespill i 2012. To år senere fikk han sjansen i Bundesliga og Mainz, der han erstattet nåværende PSG-trener Thomas Tuchel.

Etter en ålreit, resultatmessig start gikk det tyngre i Tyskland. Allerede i februar 2015 fikk han sparken, og fra januar 2016 var han tilbake i Nordsjælland. Med en klar satsning på unge spillere har han ledet klubben til et par ålreite ligaplasseringer, blant annet kom de plassen foran Ståle Solbakken og FC København i 2017/18. I den nylig avsluttede sesongen brøt Hjulmand og Nordsjælland med hverandre etter at den danske grunnserien var ferdig i mars.

Da hadde Rosenborg vært på banen noen måneder tidligere, men de var ikke de eneste. Belgiske Anderlecht jaktet også dansken denne vinteren, men klubbene kom aldri til enighet om kompensasjon, og det skal ha vært årsaken til at Hjulmand ikke fortsatte i Nordsjælland.

Nå overtar han for Åge Hareide.

Publisert: 12.06.19 kl. 12:13 Oppdatert: 12.06.19 kl. 14:08