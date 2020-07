DET HOLDT: Jonathan Lindseth blir gratulert av Ole Jørgen Halvorsen og Anton Saletros (til venstre) etter sin scoring etter åtte minutter på Sarpsborg stadion søndag kveld. Foto: Christoffer Andersen

Dårlig start - fortsatt uten seier

SARPSBORG (VG) (Sarpsborg 08-Start 1–0) Start hadde rotet bort sju poeng på de sju siste minuttene av kampene så langt. Mot Sarpsborg brukte de åtte første minutter på å bli liggende under - og Start står fortsatt uten seier så langt i Eliteserien.

En scoring av Jonathan Lindseth etter åtte minutter var nok til tre viktige poeng for Sarpsborg 08, som doblet poengfangsten sin med seieren mot Start. I en svak kamp på Sarpsborg stadion, var det hjemmelaget som var minst dårlige - og fortjente poengene, i den grad et av lagene gjorde det.

Sarpsborg 08 tapte sine fem første kamper med et mål i hver kamp. Mot Start viste de at de også kan vinne jevne kamper. To sjanser slapp Sarpsborg 08 til mot Start. Det er solid. Spesielt med tanke på at de så langt i sesongen alltid har sluppet inn mål midtveis i kampene:

Seks av åtte baklengs har kommet i perioden 25.- til 58. minutt av kampene. Det kan være tilfeldig, men det kan også ha med konsentrasjon å gjøre: Nå kom det i hvert fall ikke baklengs, mye takket være en konsentrert Bjørn Inge Utvik i midtforsvaret.

Start kom med en plan, en 5–4–1-formasjon. Det fungerte delvis, Start var verken veldig gode eller veldig dårlige. Og bakover var det ganske solid. Offensivt skapte ikke Start nok denne gangen, og det endte med det tredje ett-måls-tapet. Selv introduksjonen av Lillestrøm-dødaren Martin Ramsland hjalp ikke for IK Start: Det ble null scoringer fremover for tredje gang denne sesongen, og baklengs for sjuende gang på rad.

