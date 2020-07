Kommentar

Tredobbelt pinlig for NFF

Av Leif Welhaven

President Terje Svendsen, generalsekretær Pål Bjerketvedt og Erik Loe er sentrale aktører i den betente saken oppvasken etter at oppslag i bladet Josimar. Foto: VG/Scanpix

Bruken av 150.000 medlemskroner i oppreisning til en ansatt som fortsetter i Norges Fotballforbund, er en skandale som rammer flere enn generalsekretær Pål Bjerketvedt.

Det er all grunn til å stille spørsmål ved hvor vurderingsevnen til den øverste administrative lederen i norsk fotball har gjemt seg i «Loe-saken». Men samtidig bør også atferden til fotballpresident Terje Svendsen og mannen som mottar det som tappes fra fellesskapet, Erik Loe, settes kraftig under lupen. Her har nemlig krisehåndteringen stått til stryk over hele linjen.

Terje Svendsens verv bygger på tillit fra de ansatte i norsk fotball. Da burde ikke et ønske om å «få ro» eller å få saken «ut av verden» vært motivasjonen bak at summen endelig ble offentliggjort, slik det fremgår av intervjuet med VG.

Mannen bak begrepet «Nådeløs åpenhet» burde fra første sekund sett behovet for transparens, da valget om å punge ut først var tatt. Men samtidig burde han selv vært tydelig involvert i håndteringen fra start, og sørget for en annen håndtering enn den valgte. For sånn skal vel ærlig talt ikke forbundet holde på?

Hele saken startet jo med hvordan generalsekretæren hadde omtalt en ansatt i en fortrolig samtale med bladet Josimar. Da saken først eksploderte, fremstår det som en gigantisk feilvurdering av Svendsen at saken ble håndtert administrativt. Det kan jo ikke være riktig at Bjerketvedt skal forhandle om, og attpåtil offentlig fronte, en sak som handler om ham selv.

Her svikter Svendsen tilliten som er ham til del ved å fremstå så passivt. Det stiller også NFF i et svært dårlig lys at det først var etter å ha blitt forelagt en tydelig uttrykt misnøye rundt hemmeligholdet fra stortingspolitikere, at forbundet plutselig kunne tale der de før hadde valgt å tie. Om man legger til hvordan Terje Svendsen personlig har erfaringer fra åpenhetsdebatten med hvor håpløst hemmelighold er som strategi, er det ikke til å forstå at han ikke tok grep tidligere.

Erik Loe får altså utbetalt 150.000 kroner som en konsekvens av at han regnes som den krenkede part i konflikten. Samtidig er han ikke mer krenket enn at han fortsetter å jobbe for organisasjonen, bare med en litt endret balanse hva gjelder bankkontoen til arbeidsgiver og arbeidstager. Modige «Mini» er blant få som har stilt det kritiske spørsmålet mange flere i fotballen burde vært opptatt av, om etikken i hestehandelen fra Loes side. Det er vel ikke helt urimelig å antyde at han burde ha en ørliten vond smak i munnen overfor grasrota?

Pål Bjerketvedt har åpenbart gjort mye godt med organisasjonen etter at han kom til Ullevaal, men hele denne saken er så håpløs på flere plan, at det ikke hadde vært urimelig om den hadde kostet ham jobben.

Men til tross for en tredobbel skandale, ser vi dessverre nok en gang få kritiske stemmer fra innsiden i offentligheten.

Denne saken er nemlig så pinlig at det burde vært sendt et tydelig signal om hvem som er til for hvem. Og hvorfor hører vi ikke noe tydeligere fra «etisk komité» når noe slikt først finnes?

