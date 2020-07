Salah inn i eksklusiv Liverpool-klubb etter dobbel mot Brighton

(Brighton & Hove Albion – Liverpool 1–3) Liverpool fikk en drømmestart med to mål etter åtte minutter, men ble så kraftig presset av Brighton. Da dukket Salah opp på et hjørnespark og sikret seieren med et hodestøt.

Salah rager ikke mer enn 175 centimeter over bakken, men egypteren løp seg effektivt fri fra markeringene da Andy Robertson slo inn et hjørnespark etter 76 minutter. Dermed fikk Salah god tid til å styre headingen mot mål, og egypteren satte kontant inn ligamål nummer 19 denne sesongen.

Salah er med det tre mål bak Jamie Vardy på toppscorerlista.

28-åringen har nå notert seg for 100 målpoeng i Premier League for Liverpool på kun 104 kamper, fordelt på 73 mål og 27 målgivende pasninger.

Det er kun Michael Owen, Robbie Fowler og Steven Gerrard som har klart det samme for Liverpool i Premier League (fra 1992 og utover) tidligere, skriver Opta.

Det siste kvarteret hadde Liverpool god kontroll på seieren, og sesongens Premier League-mester har dermed fremdeles gode muligheter til å bikke 100 poeng, etter det som var sesongens 30. seier. Liverpool står nå med 92 poeng på 34 kamper, og fremdeles gjenstår det fire kamper av Premier League-sesongen.

Før start var Neco Williams det store samtaleemnet. 19-åringen fikk starte sin første Premier League-kamp, og noe overraskende på venstrebacken.

Han og Liverpool fikk også en drømmestart. Allerede etter åtte minutter hadde laget fra Merseyside scoret to ganger, begge etter å utnyttet feil fra Brighton-forsvaret.

Naby Keïta var sentral ved begge anledninger. Ved det første målet snappet han ballen fra Davy Pröpper inne i 16-meteren, og serverte fint Mohamed Salah. Egypteren satte ballen trygt i mål, og sørget dermed for at Liverpool var i ledelsen allerede etter seks minutter.

To minutter senere brøt Keïta en pasning på midten etter godt Liverpool-press. Ballen ble raskt spilt opp til Salah, som la igjen til kaptein Jordan Henderson. Fra 20 meter skrudde han skuddet forbi Mathew Ryan og inn i mål.

KAMPENS FØRSTE: Salah satte inn Liverpools første mål etter seks minutter. Foto: Daniel Leal Olivas/NMC Pool / PA Wire

Liverpool så dermed ut til å ha full kontroll på seieren, men Brighton jobbet seg inn i kampen. Derfor var det også fullt fortjent da Leandro Trossard knallet inn reduseringen like før pause.

Også i andre omgang var det flere sjanser begge veier, men det var Liverpool som utnyttet sjansene. Etter 76 minutter kom Salah fint frem på nærmeste stolpe på et hjørnespark, og stanget ballen enkelt inn i mål.

Det var også Salahs 100. målpoeng i Premier League for Liverpool. Egypteren hadde en ny stor sjanse på overtid, men headingen fra seks-syv meter gikk like over mål.

På slutten kom også James Milner inn for Jordan Henderson. Ifølge statistikknettstedet Opta er han nå på femteplass over spillere med flest Premier League-kamper med sine 536 kamper. Kun Gareth Barry (653), Ryan Giggs (632), Frank Lampard (609) og David James (572) har flere.

