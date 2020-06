OPPGITT: Lionel Messi var ikke i humør mot Celta Vigo lørdag. Foto: Lalo Villar / AP

Messi ignorerte nestsjefen: – Jeg var heller ingen enkel spiller å ha med å gjøre

Quique Setién (61) benekter trøbbel i Barcelona-garderoben. Men Lionel Messi (33) behandlet sjefens assistent som luft i en drikkepause mot Celta Vigo.

Nå nettopp

Her er våre oddstips

2–2 endte kampen lørdag - etter at Barca hadde ledet to ganger, men mistet to viktige poeng i gullkampen mot Real Madrid.

Episoden skjedde i en av de obligatoriske drikkepausene. Setiéns assistent, Eder Sarabia, snakket med flere av spillerne og forsøkte også å si noe til Lionel Messi. Men argentineren reagerte overhodet ikke. Han overså forsøket på kommunikasjon fra Sarabia. Messi ignorerte assistenttreneren fullstendig og bare forsatte med drikkingen.

– Jeg husker ingen problemer som det er verdt å nevne, sa Quique Setién på sin pressekonferanse foran tirsdagens kamp mot Atlético Madrid.

Ifølge spanske medier er Sarabia nummer to i hierarkiet, altså Setiéns nærmeste, nestsjefen i trenerteamet.

Her kan du spille Vikinglotto!

– I virkeligheten vil det alltid være kontroverser, slik er det i livet. Det er normalt å være uenige, sa Barca-treneren ifølge Marca.

– Slik har det alltid vært. Jeg var heller ingen enkel spiller å ha med å gjøre. Det må vi gjøre nå, er å overbevise alle om vår felles tankegang, sa Setién.

Påstandene om en delt Barcelona-garderobe responderte han slik på:

– Forholdet mellom spillerne er godt.

les også Barcelona snublet – nå har Real Madrid gullovertaket

I begynnelsen av februar var det full bulk i Barcelona etter at sportsdirektør Eric Abidal i et intervju hadde sagt at flere spillere ikke jobbet hardt nok og antydet at det var spillernes skyld at Ernesto Valverde fikk sparken som trener like før.

Real Madrid ligger to poeng foran når 32 av 38 kamper er spilt.

– Vi har små marginer for feil nå, og i teorien må vi vinne alle våre resterende kamper og håpe at rivalen slipper opp, sa Setién etter Celta-kampen ifølge goal.com.

Her kan du prøve Lotto-lykken

Barcelona har ikke imponert etter corona-pausen. Det startet riktignok med seirer over Mallorca og Leganés, men siden har det blitt uavgjort både mot Sevilla og Celta Vigo. Real Madrid på sin side har fem strake seirer på 15 juni-dager.

les også – Har vist at han kan kjempe med Guardiola og Klopp neste sesong

VG-tips: Barcelona-Atlético Madrid

Med bare uavgjort i de nylige bortekampene mot Celta (2-2) og Sevilla (0-0) har Barcelona gjort det vanskelig for seg selv i gullkampen. Begge poengtapene var overraskende, og nå er katalanerne på etterskudd bak Real Madrid.

* Mandag ble Arthur (mb) solgt til Juventus samtidig som at Pjanic (mb) skrev under for Barcelona - men begge spillere blir i sin «gamle» klubber ut sesongen.

* Atlético Madrid har kontroll på 3.plassen etter fire strake seirer. Men til tross for sin gode form og tabellplassering har Madrid-laget slitt med å score. Kun 41 mål er for eksempel 31 scoringer færre enn Barcelona. Fire spillere er ute.

* Barca får tilbake Busquets (mb), men De Jong (mb) og Dembélé (a) mangler.

Du må spille før kl. 21.55. Kampen ser du på Strive.

Publisert: 30.06.20 kl. 09:22

Kommersielt samarbeid VG har et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping, som innebærer at VG får en andel av inntektene fra spill i regi av tippeselskapet på våre plattformer. Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som utelukkende er basert på redaksjonelle vurderinger.

Fra andre aviser