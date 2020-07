FLYTTEFOT: Zlatan Ibrahimovic (f.v.), Edinson Cavani og David Silva kan alle finne seg ny klubb vederlagsfritt. Foto: AFP / Pa Photos

Disse stjernene kan gå gratis i sommer

Datoen 1. juli betyr at en rekke spillere nå står uten kontrakt og kan signere for en ny klubb uten at det betales noen overgangssum.

Helt siden Jean-Marc Bosman gikk til domstolen i Den europeiske union for å trumfe gjennom overgangen fra RFC Liège til Dunkerque, har spillere uten kontrakt kunnet flytte fritt rundt på overgangsmarkedet.

Denne sommeren er ikke et unntak, og selv om det er en spesiell situasjon hvor mange klubber er i sesong og jobber for å fornye med sine spillere, er det mange som kan gå gratis nå eller etter sesongen er ferdigspilt.

Et av de aller største navnene er PSG-stjernen Edinson Cavani (33), som har blitt koblet til blant andre Atlético Madrid og Roma.

Pep Guardiola bekreftet på en pressekonferanse forleden at David Silva (34) fullfører sesongen i Manchester City, men deretter er det slutt.

I likhet med mange andre:

Disse kan gå gratis Premier League: James Chester, Aston Villa

Jermain Defoe, Bournemouth

Ryan Fraser, Bournemouth

Jordon Ibe, Bournemouth

Joe Hart, Burnley

Jeff Hendrick, Burnley

Aaron Lennon, Burnley

Pedro, Chelsea

Willian, Chelsea

Leighton Baines, Everton

Oumar Niasse, Everton

Nathaniel Clyne, Liverpool

Adam Lallana, Liverpool

Claudio Bravo, Manchester City

David Silva, Manchester City

Angel Gomes, Manchester United

Matty Longstaff, Newcastle

John Lundstram, Sheffield United

Michel Vorm, Tottenham

Jose Holebas, Watford

Carlos Sanchez, West Ham

Pablo Zabaleta, West Ham La Liga: Adrían Marín, Alavés

Ximo Navarro, Alavés

Benat, Athletic

San José, Athletic

Adán, Atlético

Antonio Barragán, Betis

Pablo de Blasis, Eibar

Charles, Eibar

Pedro León, Eibar

Iván Ramis, Eibar

Víctor Campuzano, Espanyol

Ander Iturraspe, Espanyol

Wu Lei, Espanyol

Diego López, Espanyol

Javi López, Espanyol

Naldo, Espanyol

Dídac Vilà, Espanyol

Aarón, Granada

Montoro, Granada

Roberto Soldado, Granada

Szymanowski, Leganés

Marc Pedraza, Mallorca

Xisco Campos, Mallorca

Adrían López, Osasuna

Fran Mérida, Osasuna

Facundo Roncaglia, Osasuna

Rubén Mrtínez, Osasuna

Miguel Ángel Moyá, Real Sociedad

David Zurutuza, Real Sociedad

Hatem Ben Arfa, Valladolid

Javi Moyano, Valladolid

Míchel, Valladolid

Gabiel Barbosa, Villarreal

Bruno Varela, Villarreal

Santi Cazorla, Villarreal Serie A: José Luis Palomino, Atalanta

Ladislav Krejci, Bologna

Martin Cáceres, Fiorentina

Fabio Borini, Hellas Verona

Borja Valero, Inter

Danilo Cataldi, Lazio

Senad Lulic, Lazio

Bonaventura, Milan

Lucas Biglia, Milan

Zlatan Ibrahimovic, Milan

Andrea Bertolacci, Sampdoria

Maya Yoshida, Sampdoria Bundesliga: Stefan Lichtsteiner, Augsburg

Mario Götze, Dortmund

Janik Haberer, Freiburg

Salomon Kalou, Hertha Berlin

Daniel Brosinski, Mainz

Benjamin Stambouli, Schalke 04

Robin Knoche, Wolfsburg Ligue 1: Nicolas Gaitan, Lille

Loïc Remy, Lille

Jemerson, Monaco

Danijel Subasic, Monaco

Adil Aouchiche, PSG

Eric Maxim Choupo-Moting, PSG

Tanguy Kouassi, PSG

Layvin Kurzawa, PSG

Yohan Cabaye, St-Étienne

Yaya Sanogo, Toulouse Øvrige ligaer: Ryan Babel, Ajax

Alvaro Negredo, Al-Nasr

Gabriel Mercado, Al-Rayaan

Gabi, Al-Sadd

Steven Defour, Antwerp

Kevin Miralles, Antwerp

Ricky van Wolfswinkel, Basilea

Wilson Eduardo, Braga

Jefferson Farfan, Lokomotiv Moskva

Malang Sarr, Nizea

Omar Elabdellaoui, Olympiakos

Lorenzo Melgareo, Spartak Moskva

Gianni Imbula, Sotsji

Tim Matavz, Vitesse

Hal Robson-Kanu, West Bromwich Vis mer

Det samme gjelder trolig for Zlatan Ibrahimovic (38) i Milan, som gikk med på å forlenge kontrakten ut august.

Han har allerede rukket å vise seg frem:

Og det stopper ikke der. Willian og Pedro i Chelsea, Thiago Silva i PSG, Jan Vertonghen i Tottenham og Mario Götze i Borussia Dortmund står alle uten kontrakt.

Marca har satt opp et «Bosman XI» i en 3–5–2-formasjon:

Hart – Mercado, Thiago Silva, Vertonghen – Willian, Götze, Biglia, David Silva, Pedro – Ibrahimovic, Cavani

En av de kontraktsløse har allerede funnet seg ny klubb, og flere vil det bli:

Covid-situasjonen har ført til at mange har måttet gå med på korte kontrakter, men det er ikke alle som har gått med på dette.

Bournemouth-vingen Ryan Fraser er blant de som nektet å signere en korttidskontrakt, og dermed må det nedrykkstruede laget til Joshua King & co klare seg uten hurtigtoget i sesongavslutningen.

Publisert: 01.07.20 kl. 10:31

