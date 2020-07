STOR RESPEKT: Patrick Berg mener at flere lag har enorm respekt for dem. Foto: Carina Johansen

Berg mener respekten for Glimt er blitt stor

Fire seirer av fire mulige. Nå mener Patrick Berg (22) at respekten for Bodø/Glimt er blitt så stor at mange lag legger seg bakpå i håp om å få med seg noe mot nordlendingene.

Sarpsborg 08 forsøkte den strategien da de «parkerte bussen» på Aspmyra søndag. Glimt-kapteinen tror ikke sarpingene blir de eneste som kommer til Bodø med den taktikken.

– Vi var forberedt på at Sarpsborg ville legge seg i en 5-4-1-formasjon. Det viser at de har enorm respekt for oss, og det er kanskje noe vi må venne oss til. Det må vi takle og trene mer på. Det er ikke ulovlig å gjøre det, og det er sikkert flere som kommer til å gjøre det her på Aspmyra, sier Patrick Berg til VG.

Han «skjønner at de må gjøre alt for å få med seg noe».

– Hvis de mener det er deres beste mulighet så er det «fair». Det er ikke slik vi ønsker å spille fotball.

– Må løfte oss

Etter historiske fire seirer på rad i serieåpningen venter Odd i Skien i kveld.

– Vi må løfte oss prestasjonsmessig nå mot Odd hvis vi skal ha med oss noe - selv om vi har hatt en god start, sier Glimt-kapteinen.

Ulrik Saltnes sier dette om tabelltopp og fire triumfer:

– Vi har fått noen bekreftelser på at ting fungerer. Så er det bare å huske det og fortsette på samme måte og ikke gjøre noe nytt.

Oppgaven mot et defensivt Sarpsborg 08 ble vanskelig å løse.

– Vi burde ha taklet det bedre. Vi har en grei taktikk mot slike lag som ligger med 10 mann i forsvar. Litt av «cluet» er å fortsette med det samme uansett hvor mange ganger man mislykkes. Vi må lære oss å håndtere slike situasjoner og ikke bli frustrert, sier Saltnes.

– Fryktelig kjedelig

Har var ikke spesielt begeistret over taktikken som stadig flere motstandere velger på Aspmyra.

– Det er fryktelig kjedelig å være med på. Jeg snakket med noen jeg kjenner på det Sarpsborg-laget, og de bekreftet at det ikke er det morsomste i verden. Jeg tror de med hell kunne ha spilt litt annerledes, men de var jo ganske nær å få et resultat mot oss.

Glimt-trener Kjetil Knutsen er ikke så opptatt av hvem som står på den andre siden av midtstreken.

– Vi bruker utrolig liten tid hva motstanderen gjør. De må få velge sin strategi og så ligger tilnærmingen til Bodø/Glimt veldig forankret i forhold til å være offensiv og angripe. Det er vår filosofi, sier Knutsen.

Eliteserien S V U T M P 1 Bodø/Glimt 4 4 0 0 15 – 6 9 12 2 Molde 4 4 0 0 12 – 4 8 12 3 Kristiansund 4 2 2 0 11 – 5 6 8 4 Strømsgodset 4 2 2 0 7 – 5 2 8 5 Brann 4 2 1 1 8 – 5 3 7 VIS MER Champions League-kvalifisering

