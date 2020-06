FRUSTRERT: Tommy Høiland etter kampen mot Haugesund på SR-Bank Arena i fjor. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

Høiland skjønner ikke sjefen: – Vet at jeg er god nok

Tommy Høiland (31) mener formen er god. Viking-spissen skjønner lite av hvorfor han er vraket til kveldens oppgjør mot Vålerenga.

Den profilerte angriperen er, som Stavanger Aftenblad meldte lørdag, utelatt fra Viking-troppen.

Trener Bjarne Berntsen skal ha tatt en alvorsprat med 31-åringen. Viking har kun tatt ett poeng på tre kamper. Tommy Høiland har vært innbytter i alle kampene.

– Han mener at jeg ikke har prestert godt nok. Det er fair nok. Han er trener og burde vite hvem som bør med. Når jeg ikke er blant de 18 beste, er det hans vurdering. Jeg skal gjøre det jeg kan for å motbevise ham, sier Høiland til VG.

Så langt i selve sesongen er det manken Høiland har fått mest ros for:

– Jeg har hatt en god og lang prat med Tommy om hvorfor han ikke er med og hva som må forbedres. Alt annet tar vi internt, sier Berntsen til Stavanger Aftenblad.

Spissen påpeker at det kun er sportslige vurderinger som gjør at han nå har havna enda dypere i fryseboksen. Han er uenig, men sier også at han respekterer avgjørelsen.

– Selvfølgelig er jeg uenig. Det er alle som er benket eller som ikke er med i troppen. Alle vil spille, det er ikke mer dramatisk enn det.

– Er formen din bra?

– Jeg føler at formen er fin. På de tre siste treningskampene før sesongstart hadde jeg én målgivende og to mål. Det er tre målpoeng på tre kamper. Til nå i Eliteserien har jeg spilt cirka 70 minutter, og jeg har skaffet straffespark og jeg føler at jeg har vært involvert, sier Høiland til VG.

Straffesparket tok han selv. Det ble et mislykket og flaut panenka-forsøk mot Brann-keeper Ali Ahamada:

– Ble sjefen irritert på deg på grunn av straffemissen?

– Nei, jeg tror ikke det. Det er sånt som skjer. Jeg har scoret på 15 av 15 straffespark tidligere. Straffer er en av mine store styrker, og det måtte komme en bom før eller siden. Jeg hadde gjort research, og så at han gikk tidlig i oppgjøret mot Haugesund.

– Du skulle vel gjerne hatt med deg Vålerenga-kampen i kveld?

– Det er dette vi har trent for i et halvt år: Å spille kamper. Da er det kjipt å ikke få være med, sier 31-åringen, som ikke tenker på å forlate Viking.

– Jeg har skrevet ny treårskontrakt, og jeg vet at jeg er god nok.

