Odds unggutter storspilte – ydmyket Start

KRISTIANSAND (VG) (Start – Odd 0–5) Ustoppelige Torgeir Børven (28) scoret to nye mål, pluss en Odd-midtbane med imponerende unggutter, sørget for full overkjøring i sør.

Vel er Sørlendingene opptatt av å ta imot ferieturister på norgesferie med åpne armer om dagen, men det var veldig så gjestfrie Start-forsvaret skulle bli i lørdagens oppgjør i Kristiansand.

Anført av en fantastisk god midtbane med Filip Rønningen Jørgensen (18), Joshua Kitolano (18) og Vebjørn Hoff (24) la Odd kraftig press på Start og fremprovoserte store feil bak hos sørlendingene.

Torgeir Børven var litt heldig da han elegant, mellom beina på Starts Kristoffer Tønnessen, fant Markus Kassa etter fire minutter. Men avslutningen til 22-åringen var elegant, og et vakkert 1–0-mål var løftet inn over Amund Wichne i hjemmelagets bur.

Start kunne kvittert like etterpå, men Eirik Schulze headet i tverrligger. Starts fjerde stolpetreff på de fire første kampene.

JUBELKVELD: Vebjørn Hoff feirer sin 2–0-scoring med de andre målscorerne Torgeir Børven (t.v.) og Markus Kaasa. Kristoffer Tønnessen depper i gult. Foto: Tor Erik Schrøder

Det handlet mest om Odd. Vebjørn Hoff tok med seg ballen fra egen banehalvdel og bøyde den rundt Wichne til 2–0.

«Filip (18) med en enorm omgang på Sparebanken Sør Arena. Har han gjort en eneste feil? Kitolano, Jørgensen og Hoff har hatt full kontroll på den midtbanen. Rett og slett en nydelig midtbanetrio», skrev TV 2 ekspert og tidligere Start-spiller Jesper Mathiesen på Twitter i pausen.

At Afeez Aremu ble værende på banen etter sin tøffe takling på «Kachi» før hvilen, var Start heldige med.

Da skuddet til Eliteseriens toppscorer Torgeir Børvens avslutning traff armen til Eirik Wichne, og det ble dømt hands – var marerittet nærmest komplett for Start. Børven scoret selvsagt sikkert. 28-åringen, som blir RBK-klar i august, sitt femte mål på fire kamper.

En kontant og strålende utført heading fra samme mann sørget for mål nummer fire. Ruud med en perfekt corner.

BETENKTE: Starts assistenttrener Mattias Andersson og Starts trener Joey Hardarson hadde mye å snakke om under eliteseriekampen mellom Start og Odd på Sør Arena i Kristiansand. Foto: Tor Erik Schrøder

Så gjorde Amund Wichne i Start-buret en stor, stor tabbe da han bokset et innlegg i panna på Tobias Lauritsen som enkelt fikset mål nummer fem. En fryktelig kveld for Start og de 200 innslupne tilskuerne. Fattige to poeng på tre kamper er fasiten.

Odd har fulgt opp to strake tap i sesongstarten med to storseire.

Publisert: 27.06.20 kl. 19:50

