Drømmescoring sendte Manchester United opp på fjerdeplass

(Manchester United – Bournemouth 5–2) Den gode rekken fortsetter for Ole Gunnar Solskjær, som nå har ledet Manchester United i 16 strake kamper uten tap og brakt dem opp til Champions League-plass.

Angrepsspillerne sprudlet hjemme mot Bournemouth, med en rekke utsøkte avslutninger som gjorde at Bournemouth-keeper David Ramsdale måtte plukke ballen ut av nettet hele fem ganger. Det er første gang Manchester United har scoret fem mål i en Premier League-kamp på hjemmebane siden de vant 5–0 mot Wigan andre juledag 2011.

Angrepstrioen Anthony Martial, Marcus Rashford og Mason Greenwood stod for fire av målene, med Greenwood som tomålsscorer.

– Det spiller ingen rolle hvem som scorer så lenge vi sikrer oss poeng. Mason og Anthony har vært i knallform. Det er alltid positivt for et lag at angriperne scorer. De har vært strålende hele sesongen, så det er viktig å stå på nå til slutten av sesongen, sier Rashford i et intervju med BT Sport etter kampen.

Riktignok startet det ikke så bra. Junior Stanislas slo først en sylfrekk tunnel på United-kaptein Harry Maguire, før han omtrent fra dødlinja skrudde den på innsiden av David De Gea etter 16 minutter.

Derfra og ut handlet det meste om hjemmelaget på Old Trafford. Mason Greenwood utlignet etter 29 minutter, før Marcus Rashford kaldt og rolig sendte United i ledelsen fra straffemerket seks minutter senere.

Anthony Martial vil ikke være dårligere enn angrepskollegaene, og på overtid fikk han ballen ute ved sidelinja. Franskmannen dro seg innover i banen, og fra 20 meter skrudde han ballen lekkert opp i lengste kryss.

– Drømmescoring, var den enkle dommen til TV 2-kommentator Øyvind Alsaker.

SIKKER: Joshua King reduserte til 3–2 tidlig i den andre omgangen. Foto: Dave Thompson/NMC Pool / PA Wire

Andre omgang startet også dårlig for Manchester United. Først satte Junior Stanislas ballen i stolpen, før dommer Mike Dean etter en grundig VAR-sjekk pekte på straffemerket etter 49 minutter da innbytter Eric Bailly handset. Joshua King var trygg fra 11 meter, men Bournemouths håp om en snuoperasjon forsvant raskt.

Fem minutter senere økte nemlig Greenwood ledelsen igjen. 18-åringen dro seg fint inn i boksen, og satte skuddet herlig tilbake i lengste med høyrefoten. Stortalentet har dermed scoret åtte mål i Premier League denne sesongen.

Bruno Fernandes har enda ikke tapt med Manchester United siden vinterens overgang, og portugiseren viste igjen klasse da han på lekkert vis satte et frispark i mål fra 18 meters hold. Fernandes hadde også to målgivende pasninger i kampen, og har dermed seks mål og fem målgivende pasninger på ni kamper i Premier League.

HERJET: Mason Greenwood satte inn to mål i Uniteds 5–2-seier. Foto: PETER POWELL / POOL

Manchester United er nå ubeseiret siden de tapte 2–0 hjemme mot Burnley 22. januar i den 24. serierunden. Ole Gunnar Solskjærs mannskap har siden spilt 16 kamper i alle konkurranser, som har resultert i tolv seirer og fire uavgjorte kamper. Formpilen har pekt stikk motsatt retning for Leicester, som lå 14 poeng foran United etter runde 24.

Leicester tok en kjærkommen seier hjemme mot Crystal Palace lørdag, men er nå kun tre poeng foran Manchester United med fem serierunder igjen i kampen om Champions League-plassene.

Leicester ligger dermed fremdeles på tredjeplass, mens Manchester United for øyeblikket er oppe på den viktige fjerdeplassen, ett poeng foran Chelsea som møter Watford hjemme senere i kveld.

Langt verre er det for Bournemouth, som ligger nest nederst på tabellen. Riktignok er det bare ett poeng opp til Watford på sikker plass, men klubben fra sørkysten har tapt alle sine fire kamper i Premier League etter coronapausen.

