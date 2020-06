HETSET: Mikkel Diskerud i aksjon for «västkust»-klubben IFK Göteborg i 2018. Foto: Mikael Fritzon/TT / TT NYHETSBYRÅN

«Mix» slettet tweet etter hets fra supportere

Mikkel Diskerud (29) har ikke fått en god start på forholdet med supporterne i sin nye klubb Helsingborg.

Oppdatert nå nettopp

Laget tapte serieåpningen hjemme mot vestkystklubben Varberg 0–3 mandag.

Diskerud, som nylig signerte for klubben på korttidslån, var ikke i troppen, men tok etter kampen til Twitter. Der skrev han:

Redaksjonelt samarbeid Dplay Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay

«Vel, noe positivt som kom ut av dette, er at tre poeng ble vunnet av et lag som representerer vestkysten. GO vestkysten».

Foto: Skjermpdump Twitter/@MixDiskerud

Innlegget skapte sterke reaksjoner blant supporterne på Twitter der det omtales som respektløst og «en hån» mot klubben. 29-åringen ble blant annet bedt om å forlate Helsingborg IF umiddelbart og noen av svarene hadde hetsende innhold som ikke egner seg på trykk.

Snaut halvtimen etter at Diskerud publiserte innlegget, ble det slettet, og rett over klokken ti la han ut en ny melding på Twitter.

VG har prøvd å få kontakt med Diskerud mandag kveld, men har ikke lyktes.

Også i Sverige har tweeten vekket oppsikt. Både Aftonbladet og lokalavisen Helsingborg Dagblad har omtalt Twitter-meldingen.

Diskerud har tidligere spilt på den svenske vestkysten, for IFK Göteborg. Etter spill for New York City FC fra 2015 til 2017 har han de siste årene vært Manchester Citys eiendom, men uten å spille for den engelske storklubben.

Før låneovergangen til Helsingborg spilte han for sørkoreanske Ulsan Hyundai. I norsk fotball har han flere sesonger bak seg for Stabæk og Rosenborg.

Publisert: 15.06.20 kl. 21:58 Oppdatert: 15.06.20 kl. 22:09

Fra andre aviser