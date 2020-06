Marcus Pedersen. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Marcus Pedersen promillekjørte: – Glad jeg ikke kjørte på noen

En angrende Marcus Pedersen (30) har tilstått å ha kjørt bil i beruset tilstand.

HamKams nysignering Marcus Pedersen (30) er siktet for promillekjøring. Han har tilstått, og mandag om en uke får han dommen sin, melder Hamar Arbeiderblad.

– Jeg skal ta den straffen jeg får. Hendelsen kom som en følge av hvordan ting har vært, og hvordan jeg har hatt det. Nå er jeg bare glad for at jeg ikke kjørte på noen eller noe. Det er skamfullt, sier Marcus Pedersen til avisen.

– Jeg angrer veldig, sier 30-åringen som er siktet for å ha kjørt med over 0,2 i promille.

Politiet har ifølge avisen ikke ønsket å si noe om hvor høy promillen var.

Sportssjef- og hovedtrener Espen Olsen sier til HA at klubben var kjent med hendelsen før de valgte å gi Pedersen en kontrakt ut året.

– Marcus har vært åpen og ærlig med oss hele veien. Faktisk gjorde denne hendelsen oss enda mer motivert for at vi ønsket å gjøre dette for å hjelpe Marcus. Det er viktig for oss som klubb, for vi skal ta vare på mennesker, og spesielt HamKam-gutter. Han er en HamKam-gutt, og beviste dessuten sin motivasjon ved å trene disiplinert gjennom de siste månedene for å ta av seg noen kilo, sier Olsen til HA.

Pedersen har ikke besvart VGs henvendelse.

