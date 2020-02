STJERNER: Gareth Bale (til venstre) og Karim Benzema før Real Madrids supercup-kamp mot Atletico Madrid i 2018. Foto: Ints Kalnins / Reuters

Agenten tror Bale aldri returnerer til Tottenham

Gareth Bales agent sier at han ikke tror waliseren noen gang vil komme tilbake til Tottenham. Real Madrid betalte rundt én milliard for Bale i 2013.

Så sent som på deadline-dagen skrev The Times at Tottenham ikke hadde gitt opp håpet om å hente Gareth Bale (som rundet 30 år i sommer) tilbake.

Men når talkSPORT spør agenten Jonathan Barnett om det noen gang vil skje, svarer han:

– Jeg tror ikke det.

Barnett forklarer:

– Han er i en veldig heldig situasjon. Når kontrakten er over, vil vil han sette seg ned med familien og bestemme seg hva han skal gjøre. Gareth er veldig fornøyd der. Og la oss være realistiske: For de fleste klubber er han ikke i samme liga, økonomisk.

– Det er vel og bra å si at «dra derfra og gi opp pengene og spill et annet sted», men det handler ikke om penger. Det handler om livsstilen hans og barna hans som er vokst opp i Madrid, sier agenten.

I januar hevdet diverse media at Tottenham-sjefen Daniel Levy hadde vært i Madrid for å forhandle en overgang. Men Barnett sier at laget fra nord-London aldri la inn noe bud på Gareth Bale:

– Nei. Det er mulig at Levy har vært i Madrid, men jeg vet ikke noe om det. Mye er sagt av folk som ikke aner hva som foregår. Det blir artikler av folk som ikke har noen peiling på hva de snakker om, sier Bale-agenten ifølge talkSPORT.

Gareth Bale er ikke populær blant Real Madrid-supporterne. I helgen var han ikke i kamptroppen i lokalderbyet mot Atlético Madrid.

Agent Barnett har flere ganger forsvart Bale. For et snaut år siden sa han til Sky Sports at supporterne «burde rett og slett skamme seg. Gareth fortjener den dypeste respekt. Disse supporterne burde kysse føttene hans».

Overgangssummen for Bale i 2013 var, ifølge dokumenter som ble lekket i 2016, på 100,8 millioner euro, som tilsvarer litt over én milliard kroner etter dagens valutakurs.

Publisert: 05.02.20 kl. 10:45 Oppdatert: 05.02.20 kl. 11:12

