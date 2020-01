TIL NEDERLAND: Filip Møller Delaveris er solgt fra Odd. Foto: Scanpix

Stortalentet Delaveris (19) klar for Vitesse

Odd-talentet Filip Møller Delaveris (19) har undertegnet en avtale med Vitesse som strekker seg over 3,5 år. Totalrammen for overgangen skal ligge på rundt tre millioner kroner.

Oppdatert nå nettopp

Det får VG opplyst fra informert hold. Delaveris har i løpet av de siste dagene bestått en medisinsk sjekk i Nederland og skrevet under på sin personlige avtale med Vitesse. Varden skrev torsdag at han hadde fått tillatelse til å treffe en annen klubb og NRK meldte at kun medisinsk sjekk manglet før overgangen var i boks.

– Det kribler i magen, for meg er det en drøm som går i oppfyllelse, sier Delaveris i en pressemelding der Vitesse bekrefter overgangen.

Den nederlandske klubben ligger på 6. plass i Eredivisie.

I en periode på seks kamper i fjor høst scoret Delaveris seks mål for Odd. Det bidro til å gjøre ham til en ettertraktet spiller. Oslo-gutten spilte totalt 15 matcher i Eliteserien for Odd i 2019.

Kontrakten med telemarkingene utløp nå til sommeren og Odd klarte ikke å komme til enighet med stjerneskuddet om en ny avtale. Det oppsto på et tidspunkt stor uenighet mellom partene, noe VG har omtalt. 19-åringen representeres av agentduoen Morten Wivestad og Mike Kjølø.

Nå har Delaveris i stedet fått kontrakt i Nederland, hvor han vil få sjansen til å utvikle seg på et enda høyere nivå enn den norske Eliteserien de neste 3,5 årene.

Publisert: 31.01.20 kl. 14:45 Oppdatert: 31.01.20 kl. 15:24

Eliteserien S V U T M P 1 Molde 30 21 5 4 72 – 31 41 68 2 Bodø/Glimt 30 15 9 6 64 – 44 20 54 3 Rosenborg 30 14 10 6 53 – 41 12 52 4 Odd 30 15 7 8 45 – 40 5 52 5 Viking 30 13 8 9 55 – 42 13 47 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk

