TIL NEDERLAND: Filip Møller Delaveris er solgt fra Odd. Foto: Scanpix

Opplysninger til VG: Stortalentet Delaveris (19) klar for Vitesse

Filip Møller Delaveris (19) er solgt fra Odd for en totalramme på rundt tre millioner kroner. Angriperen har skrevet under på en 3,5-årskontrakt med den nederlandske toppklubben Vitesse.

Nå nettopp

Det får VG opplyst fra informert hold. Delaveris har i løpet av de siste dagene bestått en medisinsk sjekk i Nederland og skrevet under på sin personlige avtale med Vitesse. Varden skrev i går at han hadde fått tillatelse til å treffe en annen klubb og NRK meldte at kun medisinsk sjekk manglet før overgangen var i boks.

Den nederlandske klubben ligger på 6. plass i Eredivisie.

I en periode på seks kamper i fjor høst scoret Delaveris seks mål for Odd. Det bidro til å gjøre ham til en ettertraktet spiller. Oslo-gutten spilte totalt 15 matcher i Eliteserien for Odd i 2019.

Kontrakten med telemarkingene utløp nå til sommeren og Odd klarte ikke å komme til enighet med stjerneskuddet om en ny avtale. Det oppsto på et tidspunkt stor uenighet mellom partene, noe VG har omtalt. 19-åringen representeres av agentduoen Morten Wivestad og Mike Kjølø.

Nå har Delaveris i stedet fått kontrakt i Nederland, hvor han vil få sjansen til å utvikle seg på et enda høyere nivå enn den norske Eliteserien de neste 3,5 årene.

VG oppdaterer saken!

Publisert: 31.01.20 kl. 14:45

Eliteserien S V U T M P 1 Molde 30 21 5 4 72 – 31 41 68 2 Bodø/Glimt 30 15 9 6 64 – 44 20 54 3 Rosenborg 30 14 10 6 53 – 41 12 52 4 Odd 30 15 7 8 45 – 40 5 52 5 Viking 30 13 8 9 55 – 42 13 47 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk

