FORBEREDER SESONGEN: Fredrik Haugen på Brann-trening i januar. Foto: Paul S. Amundsen / VG

Brann-skepsis til mulig låneovergang: – Vi vil ha Fredrik her

Det foreløpige budet fra Bnei Yehua fra Tel Aviv på Brann-spiller Fredrik Haugen (27) skal være for lavt for bergensklubben, ifølge VGs opplysninger.

Nå nettopp

Bergens Tidende meldte tirsdag kveld at den israelske klubben Bnei Yehuda Tel Aviv har lagt inn bud på midtbanespilleren. Overgangsvinduet i Israel stenger idet torsdag 6. februar går over i fredag 7. februar, og dermed har ingen av partene god tid.

Det spørs også om det er nok penger i bildet til at Brann vil gå med på å slippe en av sine normalt viktigste spillere. Etter hva VG får opplyst, skal det foreløpige tilbudet være et tilnærmet kostnadsfritt lån frem til sommeren, utover at de overtar lønnen til Haugen, deretter en foreslått opsjon på rundt én million norske kroner i overgangssum til sommeren. Den umiddelbare reaksjonen på Brann stadion skal være at dette regnes som altfor lavt, ifølge VGs opplysninger.

Haugen har halvannet år igjen av kontrakten han signerte vinteren 2018.

Sportssjef Rune Soltvedt i Brann ønsker ikke å gå i detaljer overfor VG:

– Det er egentlig ikke så mye å si. Men vi vil ha Fredrik her, melder Soltvedt om spilleren som i sin tid ble hentet i et spleiselag som «folkets spiller» fra bydelsklubben Løv-Ham, der han så slik ut:

Men Soltvedt svarer generelt på hvordan klubben stiller seg til å låne ut spillere:

– Det handler om spillerutvikling. Det kan gjelde en spiller som har spilt lite, som får muligheter du ikke kan gi selv på et gitt tidspunkt, slik at det blir en vinn-vinn-situasjon. Det er det ikke snakk om her med en sånn type spiller, innrømmer Soltvedt.

Uansett har altså klubbene hastverk om de skal bli enige innen utgangen av torsdag kveld.

– I tilfeller der det blir lån før et kjøp: Kan Brann sende spilleren på lån og forhandle i ettertid om den eventuelle kjøpssummen?

– Generelt kan jeg si at man uansett ønsker å sikre seg. Men det kommer selvfølgelig litt an på, svarer Soltvedt.

Haugens agent Daniel Steinfeldt har foreløpig ikke svart på VGs henvendelse om hvor interessant et Israel-opphold er for 27-åringen fra Fyllingsdalen.

Publisert: 05.02.20 kl. 11:33

Eliteserien S V U T M P 1 Molde 30 21 5 4 72 – 31 41 68 2 Bodø/Glimt 30 15 9 6 64 – 44 20 54 3 Rosenborg 30 14 10 6 53 – 41 12 52 4 Odd 30 15 7 8 45 – 40 5 52 5 Viking 30 13 8 9 55 – 42 13 47 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk

Les også

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser