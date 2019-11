UTKLASSING: Kristiansund utklasset Sarpsborg 08. Foto: Terje Pedersen

Kristiansund ydmyket et Sarpsborg 08 i poengnød: - Feid av banen

(Kristiansund - Sarpsborg 08 4–0) Kristiansund herjet med et Sarpsborg 08 i poengnød i nedrykksstriden hjemme på eget kunstgress.

Jørgen Ryggvik Karlsen

Et Sarpsborg 08 i nedrykksstriden som kun hadde sluppet inn tre mål de siste fem serierundene før oppgjøret borte mot Kristiansund søndag, kunne ta et steg mot fornyet Eliteserie-kontrakt med seier borte mot Kristiansund.

Slik gikk det imidlertid ikke. Etter å ha blitt utklasset hele 4–0 borte mot Kristiansund befinner Sarpsborg 08 seg på 13.plass med 28 poeng med to serierunder igjen.

Siste to serierunder for Sarpsborg 08 Haugesund (h) Lillestrøm (b)

– Vi blir feid av banen. De skaper overtall over hele banen og vi er ikke gode nok, sa en tydelig skuffet Sarpsborg 08-trener Geir Bakke til Eurosport like etter kampslutt, før han fortsatte:

– Men jeg tror ikke vi skal analysere oss ihjel. Prestasjonen i dag var altfor dårlig, så vi får nullstille. Vi må legge slike kamper hvor veldig lite fungerer bak oss og muligens hive de over bord og se videre.

Nå er det kun ett fattig poeng ned til Mjøndalen på kvalikkplass og to poeng til Godset på direkte nedrykk for Bakkes menn.

– Det var ikke godt nok i dag. Vi er skuffet over å ikke komme på toppnivå idag. Vi må koste det bort, for det kommer nye matchballer, sa Bjørn Inge Utvik til kanalen og sikter blant annet til når Haugesund kommer på besøk neste uke.

– Den blir helt avgjørende, svarte Bakke på spørsmål om Haugesund-oppgjøret er nøkkelen til Eliteserie-overlevelse.

Kristiansund tok tidlig initiativ og allerede etter 13 minutter sendte Jesper Isaksen, Kristiansund i ledelsen. Amahl Pellegrino lobbet fri Isaksen i gjestenes sekstenmeter.

En noe heldig Isaksen dro seg forbi både Bjørn Inge Utvik og Niklas Gunnarsson, før han plasserte ballen kontrollert i lengste hjørne til 1–0.

Sarpsborg 08 klarte ikke å spille seg til de store farlighetene i det som var en svært oppstykket første omgang preget av mange frispark.

Derfor var det ikke ufortjent da hjemmelaget doblet ledelsen et kvarter før sidebytte. KBK-keeper Serigne Mbaye satte hurtig i gang mot Pellegrino på venstrekanten etter en dødball.

Med en lang touch tok Kristiansunds toppscorer seg forbi Jonathan Lindseth og satte fart på skøytene før han skar innover i banen. Fra nesten dødvinkel prøvde venstrekanten å slå inn i feltet og ballen traff en uheldig Alexandre Letellier i Sarpsborg-buret og stang inn til 2–0.

Etter hvilen fortsatte kampbildet i samme spor som de første 45 minuttene. Sarpsborg slet virkelig med å skape sjanser, og da kampuret viste en drøy time økte Christoffer Aasbak ledelsen for Kristiansund.

Venstrebacken tok med seg ballen fremover i banen og prøvde lykken fra like utenfor sekstenmeteren. Via et Sarpsborg 08-ben gikk ballen utagbart over Letellier og til 3–0.

Fem minutter senere snurret Flamur Kastrati på Utvik og tok med seg ballen i sekstenmeteren før han løftet blikket og spilte fri Sondre Sørli som enkelt kunne bredside inn 4–0.

Dermed endte det 4–0 til Kristiansund som scoret fire mål hjemme på eget kunstgress for andre gang på like mange kamper.

