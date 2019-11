FULL KONTROLL: Christian Eriksen scoret to av målene da Danmark herjet med Gibraltar. Foto: LARS MOELLER / Ritzau Scanpix

Mandag avgjøres Hareide og Danmarks EM-skjebne

(Danmark – Gibraltar 6–0) Danskene hadde full kontroll da Gibraltar ble feid av banen. Mandag skal Åge Hareides drøm om et nytt EM bære eller briste.

Og det i et land danskene ikke har tapt i siden 2007. Åge Hareide og hans danske drenger setter nå kursen mot Dublin og Irland, for den siste og avgjørende kampen i gruppe D.

Mot irene vil ett poeng være nok til å sende danskene til EM. Det vil i så fall bli deres niende europamesterskap.

Fredag kveld, i egen storstue i København, Parken, feide danskene Gibraltar av banen og vant 6–0. Samtidig vant Sveits 1–0 mot Georgia, og dermed er det tre lag som er med i kampen om de to direkteplassene til neste års EM-sluttspill.

Akkurat nå ser toppen av gruppe D slik ut:

1. Danmark – 7 spilte kamper – 15 poeng

2. Sveits – 7 spilte kamper – 14 poeng

3. Irland – 7 spilte kamper – 12 poeng

Ett poeng gir EM

Finland er klare for EM, og Sverige det samme. Norge og Island får muligheten gjennom Nations League i mars, mens Danmark fremdeles har absolutt alt i egne hender.

Alt annet enn tap mot Irland vil sende Danmark rett til EM. Det er med andre ord bare poeng som er godt nok for Hareides gutter.

Det var nettopp irene som ble beseiret med hele 5–1 sammenlagt da danskene sikret plassen i fjorårets verdensmesterskap. Da endte det første oppgjøret i København 0–0, før Hareide & co. scoret fem, slapp inn ett og dermed knuste Irland i Dublin.

GODE MINNER: Åge Hareide fra forrige møte med Irland i Dublin. Foto: Bjørn S. Delebekk

Eriksen i form

En gledelig nyhet for danskene, var at Christian Eriksen – som har hatt en skuffende sesong til nå – tegnet seg på scoringslisten både én og to ganger.

Hareide trenger at hans største stjerne fyrer på alle sylindere når EM-billetten skal bookes. Danskene har gode minner fra avgjørende kamper i Irland.

Rasmus Skov scoret to og Martin Braithwaite scoret et. Det samme gjorde tidligere Haugesund- og Rosenborg-spiss Christian Gytkjær. Dermed ble det en komfortabel seier for danskene, mot et Gibraltar rangert som nummer 198 på FIFA-rankingen.

Danske Ekstra Bladet skriver at det ventes at Hareide vil gjøre store endringer på laget til oppgjøret mot Irland på mandag. Da vil sannsynligvis Andreas Cornelius, Yussuf Poulsen, Henrik Dalsgaard, Andreas Christensen og Pierre-Emile Højbjerg være tilbake i startoppstillingen.

Fra før er det klart at Hareide ikke er Danmark-sjef etter EM i 2020. Dette er altså hans siste mulighet til å ta danskene til - og lede dem i - et mesterskap.

Plassen må fremdeles sikres, men danskene har svært gode muligheter.

