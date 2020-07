Mourinhos Tottenham med gavepakke til Solskjær og Lampard

(Tottenham - Leicester 3–0) Tottenham knuste Leicester søndag. José Mourinho sørger dermed for at bordet er dekket for sine tidligere klubber, Manchester United og Chelsea, for en plass i Champions League neste sesong.

Om Manchester United slår West Ham onsdag, vil det holde med uavgjort mot nettopp Leicester i siste runde, for å greie å komme innenfor topp fire, som gir Champions League-plass neste sesong.

Også Chelsea jubler for dette resultatet. En seier på deres to siste kamper vil være nok for å sikre Champions League-plass. Første mulighet kommer mot Liverpool onsdag, før Wolves venter i siste runde.

Kane-show

Selve kampen var en maktdemonstrasjon. Leicester uten en rekke nøkkelspillere rotet det til for seg selv med et selvmål av James Justin, før Harry Kane sørget for Tottenham-ledelse 3–0 til pause.

Med seieren er Tottenham oppe på 6. plass i Premier Leguea, to poeng foran Wolves, som har en kamp mindre spilt. 6. plassen gir garantert Europa League, mens 7. plassen kan gjøre det også.

Det spørs hvilket lag som vinner FA-cupen. Om et lag som ikke er blant de seks beste, vinner den, så vil det laget ta plassen. Men om laget er plassert blant de seks beste, går plassen til 7. plassen. Arsenal, som er i finalen, er i øyeblikket på 10. plass, og kan stjele den plassen fra Tottenham.

Premier League S V U T M P 1 Liverpool 36 30 3 3 77 – 29 48 93 2 Manchester City 36 24 3 9 93 – 35 58 75 3 Chelsea 36 19 6 11 64 – 49 15 63 4 Leicester City 37 18 8 11 67 – 39 28 62 5 Manchester United 36 17 11 8 63 – 35 28 62 VIS MER Champions League

