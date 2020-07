NFF-SJEF: Alf Hansen er direktør for utvikling og aktivitet i Norges Fotballforbund. Foto: Heiko Junge, NTB scanpix

Nytt breddefotball-avslag for NFF

Helsedepartementet vil ikke møte Norges Fotballforbund (NFF) før 10. august for å diskutere en gjenåpning av breddefotballen.

8. juli sendte NFF et brev med forespørsel om å gå i dialog tidligere enn et planlagt møte 10. august. VG har fått videreformidlet svaret fra Kristin Skullerud, som er seniorrådgiver i avdeling for kommunale helse- og omsorgstjenester ved Helsedirektoratet.

«Det vises til brev fra Norges fotballforbund fra 08.07.20 med forespørsel om snarlig møte angående åpning av breddeidrett generelt og ønske om å fremskynde planlagt møte med Kulturdepartementet 10. august. Fra Helsedirektoratets side ønsker vi å opprettholde møtet som planlagt og det er fra vår side ikke behov for å sette opp et nytt møte før denne datoen.» heter det i brevet.

– Vi må bare ta til etterretning at de ikke er interessert i å fremskynde den datoen. Det betyr at de ikke er interessert i å lytte til oss og gjøre lemping på énmetersregelen tidligere enn planlagt. For oss er det krevende med tanke på at vi er kommet over et kritisk punkt med at hele sesongen for seniorene blir borte, sier NFF-leder Alf Hansen til VG.

Han er direktør for utvikling og aktivitet.

Publisert: 22.07.20 kl. 14:52

