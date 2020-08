OPPTUR: Ståle Solbakken er stolt over det laget hans viste i Parken onsdag kveld og er samtidig spent på hva han kan få til mot en av verdens største klubber. Her møter han VG på Oslo Lufthavn dagen derpå. Foto: Terje Bringedal

Gir Solskjær æren for langrennsløper-klisjeens død: – Den må være forbi

GARDERMOEN (VG) En smørblid Ståle Solbakken kaller det norske kvartfinale-møtet med Ole Gunnar Solskjær «veldig spesielt». På Oslo Lufthavn mimrer han om et besøk fra sin tidligere lagkamerat i København i 2011.

Han er tilbake i Norge i anledning et 60-årslag denne helgen. Iført bare shorts og t-skjorte møter han det norske sommerværet med en viss skuffelse.

– I Danmark var det 30 grader, skryter FC København-treneren humoristisk.

Den overbevisende seieren mot Istanbul Basaksehir betyr at Manchester United venter i Europa League-kvartfinalen.

– Det var en fin kveld i Parken. Tilskuerne manglet, men det var en god opplevelse å stå der. Resultatet er en ting, men det var en bunnsolid prestasjon, sier Solbakken til VG dagen etter at FCK banket den tyrkiske seriemesteren.

To norske managere så sent i en europeisk turnering er uvant kost.

– Ja, det er veldig spesielt. Det kan være lenge til det skjer igjen, sier han.

fullskjerm neste ANKOMST: Ståle Solbakken landet på Oslo Lufthavn sammen med kona Anniken.

Solbakken hadde neppe spådd det scenarioet da han i 2014 uttalte til Aftenposten at «norske trenere sees på som skiløpere i utlandet». Det sa han uken etter at Solskjær hadde skilt lag med Cardiff etter bare åtte måneder i Wales.

– Det er først og fremst Ole Gunnar sin fortjeneste. Han leder en av verdens største klubber, så da må den klisjeen være forbi, ler Solbakken.

Hamarsingen avslørte på pressekonferansen etter søndagens seier at han før skjebnekampen hadde fått en SMS av Solskjær, hans tidligere lagkamerat som også var på besøk i København i februar 2011.

– Det er lenge siden. Han tok pro-lisensen sin, og så var han hos oss i forbindelse med at vi spilte åttedelsfinale i Champions League mot Chelsea. Så jeg husker det.

fullskjerm neste STUDIETUR: Ståle Solbakken fikk beskjed av «læregutt» Ole Gunnar Solskjær i København i 2011.

– Hva pratet dere om?

– Det husker jeg ikke så nøye. Men jeg husker faktisk at kjære, gode, avdøde Knut Nesbø var NRKs utsendte. Han skulle egentlig gjøre en reportasje om meg og FCK, og plutselig ser han Ole Gunnar komme i FCK-tøy. Da gikk det litt trill rundt for ham. Jeg husker faktisk det, minnes Solbakken, og tenker seg litt om:

– Jeg husker ikke hva vi snakket om, men jeg husker Nesbøs eminente, morsomme ansiktsuttrykk da Solskjær kom i FCK-luen, smiler han:

Ole Gunnar Solskjær sa følgende til VG da han var på besøk hos Ståle Solbakken og FC København i 2011:

– Jeg føler jeg har lært mye allerede. Ståle er veldig detaljert i forberedelsene. Han vet hva spillerne trenger og hva de må gjøre. Ståle har vært hjelpsom når vi har snakket på telefon, han har blant annet gitt meg en del råd da han gikk over fra å være spiller til å bli trener, sa nordmøringen.

Solbakken legger ikke skjul på at det blir stas å møte Manchester United i Köln, en by han tidligere har bodd og arbeidet i fra mai 2011 til april 2012. At hans tidligere klubb Wolverhampton kan være neste motstander i samme by, tenker han lite på. Først er det United.

– Det gleder vi oss til. Det mest spennende er at spillerne mine får spille mot verdens beste spillere.

FCK-spillerne har også fått et ekstra incentiv til å glede seg til kampen. I garderoben etter kampen lovet Ståle Solbakken vekk sin egen personlige bonus til spillerne – og spøkte med at «de ville være sikret for resten av livet».

– Det fortjener de absolutt. Men nå vet vi at vi møter noe av det tøffeste vi kan møte. Det er fin mulighet for mange av de unge spillerne, som har spilt mye i år, og kanskje har spilt mer enn de burde. Nå får de teste seg mot noen av de beste spillerne, sier Solbakken, før han slår følge med kona Anniken, som måtte vente tålmodig på mannen norsk presse ville ha en bit av torsdag ettermiddag.

TÅLMODIG: Til tross for dårlig samvittighet for at kona måtte vente, tok Ståle Solbakken seg tid til å snakke med TV 2 og VG på Oslo Lufthavn dagen etter at kvartfinalebilletten i Europa League var i boks. Foto: Terje Bringedal

Publisert: 07.08.20 kl. 04:10

