Aursnes nøler med avtalen til 32 millioner

MOLDE (VG) Fredrik Aursnes (24) kan ha spilt sin siste kamp for Molde. Overgangssummen til Toulouse FC – hvis midtbanespilleren selv vil – kommer på 32 millioner kroner.

Både Aursnes og MFK-direktør Ole Erik Stavrum bekrefter at den franske 2. divisjonsklubben har lagt 32 millioner kroner (tre millioner euro) på bordet, som også Eurosport har meldt tidligere. Stavrum opplyser til VG at klubbene er enige om prisen. Men Aursnes medgir at han ikke har bestemt seg ennå.

– Jeg har ikke sagt ja til en avtale. Jeg har faktisk ikke sagt noe, sier Fredrik Aursnes.

Han ser litt gåtefull ut etter onsdagens overbevisende seier over Vålerenga (4–1), hvor han leverte en råsterk 1. omgang, og åpnet målkontoen til Molde da han gjorde 1–0.

– Jeg må se hva vi kommer frem til i samarbeid med min agent Jim Solbakken, sier Aursnes. Solbakken har ikke besvart VGs henvendelser.

Om kampen mot Vålerenga var hans siste i MFK-drakten vet han ikke. I utgangspunktet er han forberedt på å spille lørdagens bortekamp mot Sandefjord.

– Jeg kan ikke nekte for at det er satt en bra prislapp på meg. Vi får se hva det blir til, sier Fredrik Aursnes.

I Molde har han vært en suksess siden overgangen fra Hødd i 2016. Bare 16 år gammel ble han cupmester for sunnmøringene da de slo Tromsø sensasjonelt i finalen for åtte år siden.

– Det er fortsatt mitt største øyeblikk på fotballbanen, sier Aursnes.

Nå kan det bli større. Franskmennene rigger for en rask retur til Ligue 1 etter at de ble sist i toppligaen i årets sesong. Og det kan også bli gjenforening med tidligere MFK-kamerat Ruben Gabrielsen i TFC.

Ole Erik Stavrum understreker at MFK ikke har lagt press på Aursnes.

– Fredrik bestemmer. Det er opp til han å bli enig med Toulouse. Det er i hvert fall en svært profesjonell klubb som har vært veldig ryddig i forhandlingene med oss, sier Stavrum.

