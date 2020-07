NYTT LSK-TAP: Fredrik Krogstad og Lillestrøm tapte borte mot Åsane. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix Foto: Marit Hommedal

Ny Lillestrøm-smell: Tapte mot nyopprykkede Åsane

(Åsane – Lillestrøm 3–1)(Tromsø – Øygarden 1–0) Lillestrøm klarte ikke å reise seg etter tapet mot Stjørdals-Blink og tapte for andre kamp på rad mot et nyopprykket lag. Samtidig vant Tromsø sin femte strake seier og har sikret seg en drømmestart.

Oppdatert nå nettopp

Både Lillestrøm og Tromsø rykket ned fra Eliteserien etter fjorårets sesong, og begge to fikk også en god start på tilværelsen i OBOS-ligaen med seier i de to første serierundene. Siden har Lillestrøm trøblet, og mandag ble det et nytt tap.

Borte mot Åsane fikk de riktignok en drømmestart etter at Torbjørn Kallevåg sendte dem i ledelsen allerede etter to minutter, men anført av to tidligere Brann-spillere snudde hjemmelaget kampen.

Først var det Kristoffer Larsen som utlignet etter 53 minutter, før Håkon Lorentzen headet i en uheldig Aleksander Melgalvis og i mål 20 minutter senere. På overtid sikret Åsane seieren da Didrik Bjørnstad Fredriksen satte inn 3–1 etter en kontring.

Lillestrøm har dermed har de tapt sine to siste kamper mot to av de nyopprykkede lagene i OBOS-ligaen. Med totalt ett poeng på de siste tre kampene er laget nå nede på åttendeplass, og har hele syv poeng opp til Tromsø på toppen av tabellen.

JUBEL: Åsane-spillerne fikk mye å juble for i andre omgang. Foto: Marit Hommedal

For det er lagene fra de nordlige fylkene som virkelig dominerer norsk herrefotball for øyeblikket. Bodø/Glimt har imponert mange med ti strake seirer og tabelltopp i Eliteserien, og Tromsø har startet på en lignende rekke i OBOS-ligaen.

Kent-Are Antonsen ble matchvinner for Tromsø hjemme mot Øygarden med sin scoring etter 28 minutter, og laget har nå altså tatt 15 av 15 mulige poeng i OBOS-ligaen så langt.

Tromsø har ikke scoret mer enn syv mål på de fem første kampene, men har imponerende nok kun sluppet inn ett mål i løpet av 450 minutter. Det kom i bortekampen mot Ranheim i forrige serierunde.

MATCHVINNER: Kent-Are Antonsen scoret det eneste målet på Alfheim i mandagens kamp mot Øygarden. Foto: Rune Stoltz Bertinussen

Dermed troner Tromsø nå øverst på tabellen, fire poeng foran Sandnes Ulf. Rogalands-laget hadde muligheten til å utligne fra straffemerket i andre omgang, men Sanel Kapidzic klarte ikke å overliste Stefan Hagerup. Utover i omgangen snudde de likevel kampen takket være to fantastiske mål. Magnus Grødem sendte ballen i krysset på et frispark fra nærmere 25 meter halvveis i omgangen, før André Sødlund skrudde et hjørnespark direkte i mål like før slutt.

KFUM Oslo, Ranheim, Stjørdals-Blink og Åsane ligger for øyeblikket på kvalifiseringsplassene, med Lillestrøm to poeng bak de tre sistnevnte og tre poeng bak KFUM Oslo.

Ranheim avslutter den femte serierunden i morgen med bortekampen mot HamKam.

Med seier kan bortelaget klatre opp på andreplass, tre poeng bak Tromsø. HamKam står på sin side med null poeng etter fire kamper og trenger desperat en seier. Null poeng har også Strømmen så langt i Eliteserien, men de startet sesongen med tre minuspoeng som følge av dårlig økonomisk styring.

Resultater fra den femte serierunden i OBOS-ligaen Åsane – Lillestrøm 3–1 (0–1). 0–1 (2) Torbjørn Kallevåg, 1–1 (53) Kristoffer Larsen, 2–1 (sm. 74) Aleksander Melgalvis, 3–1 (90) Didrik Bjørnstad Fredriksen. Grorud – Jerv 0–3 (0–2). 0–1 (6) Diego Campos, 0–2 (41) Pibe, 0–3 (87) Ole Marius Habestad. KFUM Oslo – Sogndal 4–1 (2–0). 1–0 (27) David Tavakoli, 2–0 (45) Tavakoli, 3–0 (64) Tavakoli, 4–0 (84) Abdul-Basit Agouda, 4–1 (87) Daniel Eid. Raufoss – Kongsvinger 2–0 (1–0). 1–0 (45) Marius Svanberg Alm, 2–0 (86) Matias Belli Moldskred. Sandnes Ulf – Ullensaker/Kisa 2–1 (0–1). 0–1 (16) Espen Garnås, 1–1 (68) Magnus Grødem, 2–1 (86) André Sødlund. Stjørdals-Blink – Strømmen 2–1 (1–1). 1–0 (17) Sander Erik Kartum, 1–1 (37) Mats André Kaland, 2–1 (sm. 66) Pål Steffen Andresen. Tromsø – Øygarden 1–0 (1–0). 1–0 (28) Kent-Are Antonsen. Vis mer

Publisert: 27.07.20 kl. 19:54 Oppdatert: 27.07.20 kl. 20:12

