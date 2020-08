KLARE FOR CL: Sherida Spitse og VIF-trener Jack Majgaard Jensen gliser etter 2–0-seieren over Røa på Intility Arena i juli. Denne høsten skal klubben ut i Champions League-kvalifisering. Foto: Vidar Ruud

Vålerenga Damer søker om CL-kvalik på hjemmebane

Vålerengas damelag skal for første gang ut i Champions League-kvalifisering. Nå har klubben sendt søknad til UEFA om å få arrangere kvalifiseringen på Intility Arena.

– Det er gøy med store arrangementer og så skal man ikke stikke under stol at det er en fordel å spille på hjemmebane, sier markedsansvarlig Jens August Dalsegg til VG.

Onsdag sendte Vålerenga inn søknaden til Det europeiske fotballforbundet (UEFA) om å få lov til å være vertsskap for den kommende Champions League-kvalifiseringen de skal ut i til høsten. Med 2. plassen i Toppserien i 2019-sesongen sikret Oslo-klubben seg en mulighet til å spille europeisk klubbfotball for første gang.

Kvalifiseringen til kvinnenes Champions League spilles som et gruppespill med fire lag hvor alle møter hverandre én gang. Vinneren av gruppen går videre til 16-delsfinale i turneringen.

– Vi hadde en kamp mot Manchester United her i fjor og vi har tidligere arrangert en landskamp på Intility. Derfor tror vi at vi har den «pondusen» som trengs for å klare dette, sier Dalsegg.

– Det kreves jo naturligvis en stab og et godt opplegg for å klare det, men vi håper og tror vi stiller sterkt med tanke på dagens smittesituasjon i Norge sammenlignet med en del andre land.

les også Corona-kabal før Moldes CL-kvalik: Kun åtte av 19 mulige land er merket grønne

Trekningen av kvalifiseringsgruppene gjøres i starten av september, mens kampene skal spilles mot midten av oktober. Dalsegg sier at de ikke er hundre prosent sikre på når de vil få svar på søknaden, men tror det vil skje i forbindelse med trekningen.

– Vi håper at vi kan få svar noe tidligere enn det med tanke på dagens situasjon.

UEFA har nylig bestemt at alle kamper i deres regi i september skal spilles uten tilskuere. Det er fremdeles uvisst om det vil bli tilskuere eller hvor mange på kampene i oktober.

– Med masse tilskuere på tribunen hadde vi kunnet gjort en stor jobb inn mot nærmiljøet, skolene og slikt, men vi håper uansett at en slikt arrangement kan skape et engasjement i kvinnefotballen og i Oslo. Det er jo ikke hver dag man har Champions League på norsk jord, sier Dalsegg.

Publisert: 05.08.20 kl. 13:13

