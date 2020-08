Kommentar

Brann-treneren er ferdig: Ut med hodet høyt

Av Leif Welhaven

SØLVGUTTER: Lars Arne Nilsen (midten) ble genierklært i Bergen etter å ha ført Brann til sølv i 2016. Her jubler de etter seier over Sarpsborg. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

Forholdet mellom Lars Arne Nilsen og Brann varte i 1893 døgn. Dessverre hjelper det lite for 56-åringen at det inneholdt langt flere gode enn onde dager.

Det er brutalt å være trener på toppnivå, og i Bergen snakker vi om definisjonen av en uriaspost.

Roter du deg inn i en blindgate, er tiden du har for å finne en utvei begrenset, uansett hvor fin kurs du tidligere har evnet å finne. I Lars Arne Nilsens tilfelle ble det nå uunngåelig at Sportsklubben Brann sendte ham på dør. Spørsmålet er nok om det burde ha skjedd allerede etter fjorårssesongen, som endte med niendeplass og friksjon overfor egen spillergruppe. Det kom et løfte om mer offensiv og underholdende fotball denne sesongen, men selv den mest ihuga Brann-fan har nok tvilt litt på om det ville skje med Nilsen ved roret i 2020.

Etter et positivt blaff etter coronautsettelsen, har det runde for runde blitt tydeligere og tydeligere at dette rett og slett ikke ville gå slik fansen krever og Nilsen ønsker, og med hjemmetapet for Vålerenga var det ingen tvil. “Stikke fra stadion” og dukkende klubbledere var bare med på å forlenge det ørlite, før svaret vi alle visste var offisielt: Lars Arne Nilsen er sparket.

Tar man på korttidsbrillene, er det lett å kritisere den avgåtte treneren for å ha mistet grepet gradvis, og for at han ikke evnet å snu den tiltagende motgangen siden andre del av 2018-sesongen. Men om vi skal søke å tegne hele bildet av Nilsens virke i Sportsklubben, er det hevet over tvil at klubben har mye å takke ham for, og at han i all hovedsak har gjort en jobb det er grunn til å være stolt over. Ikke minst er det grunn til å undres over hvor Brann hadde vært i dag, om det ikke hadde vært for Nilsen-effekten på et helt avgjørende tidspunkt.

Våren 2015, da Lars Arne Nilsen ble ansatt, var krisen nærmest uvirkelig. Bergens stolthet slet blytungt på nest øverste nivå. Svenske Rikard Norling ble sparket, det var bråk på årsmøtet og økonomiske utsikter uten spill blant de beste var dystre. Men den tidligere Hødd-treneren snudde skuta, og fikk klubben rett opp igjen i 2015. Snuoperasjonen var selvsagt imponerende, men kanskje vil han huskes aller best fra at Brann gikk rett fra spill mot Levanger i 2015 til å ta seriesølv i Eliteserien året etterpå. Det sier litt at Nilsen ble kåret til «Årets trener» til tross for Kåre Ingebrigtsens resultater med Rosenborg. Også i 2018 skulle det lykkes de røde å hente hjem en medalje under Lars Arne Nilsens ledelse.

Men noe skjedde altså, og særlig i fjoråret ble spriket mellom hva spillermaterialet hans burde kunne levere og hva som ble prestert tydeligere og tydeligere, og treneren rotet seg dessuten bort i en lukket og lite heldig kommunikasjonslinje, som skapte et bilde utad av surhet og mutthet, et image som ikke kler en brusende bergensklubb.

12 kamper inn i 2020-sesongen har Brann tapt flere kamper enn de har vunnet, og differansen opp til serieleder Bodø/Glimt er på svimlende 19 poeng. Akkurat som i Rosenborg er fangsten markant for dårlig, sett opp mot hva det er rimelig å vente, og derfor er vi der at to av norsk fotballs fremste giganter begge har sparket treneren før sesongen er halvspilt. Allerede er spekulasjonene i gang om hvem som skal overta, uten at det helt opplagte navnet melder seg umiddelbart. Trolig gjør Brann lurt i å bruke tid på å finne den rette fremfor å forhaste seg, og heller godta at et merkelige året 2020 ikke blir optimalt på Stadion heller, og å legge kreftene i en løsning som kan skape ny tro under syv fjell.

I en drømmesituasjon hadde nok bergenserne håper på at hjemlengsel trumfer alt hos en viss utflyttet trener i nord. Men selv om det er aldri så vakkert i Bergen, er nok det i overkant optimistisk akkurat nå

