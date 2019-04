DYR MANN: Álvaro Morata kostet Chelsea rundt 650 millioner kroner. Nå er han på lån i Atlético Madrid, og her feirer han en scoring mot Celta Vigo sist helg. Foto: PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP

Chelsea låner ut nesten fire lag

Chelsea har slått sin egen rekord i antall utlånte spillere. De er i vår oppe i hele 41 – klart mest i England.

Hvis FIFA gjør alvor av sine trusler om stramme opp i utlånsordningen, kan Chelsea komme til å måtte rydde opp kraftig.

The Times har tidligere skrevet at FIFA vil at utlån skal skje kun av hensyn til spillernes utvikling – ikke av kommersielle hensyn for klubbene.

For Chelsea har det vært god butikk å kjøpe unge spillere, låne dem ut i flere sesonger og deretter selge dem – slik de har gjort med for eksempel Nemanja Matic (Vitesse), Romelu Lukaku (West Bromwich og Everton) og Kevin De Bruyne (Werder Bremen, selv om Wolfsburg tjente langt mer på ham enn Chelsea).

Det har vært snakk om å sette et tak på seks til åtte utlån. I så fall vil Chelsea måtte selge spillere en masse fram til reglene skal innføres – kanskje fra sesongen 2020/2021.

Tre lagkamerater med Ødegaard

Det er også snakk om en grense på antallet spillere som lånes ut til en enkelt klubb. Den kan bli to.

Klubber som Chelsea har ofte avtaler med spesielle klubber, og sender spillerne sine dit hvis mulig. Chelsea har nå tre mann i Martin Ødegaards klubb Vitesse.

Ødegaard rådførte seg med Chelseas «utlånsekspert» Tore André Flo før han sa ja til den nederlandske klubben.

UTLÅNT TIL LONDON-NABO: Michy Batshuayi er på lån i Crystal Palace. Foto: DANIEL LEAL-OLIVAS / AFP

Den dyreste Chelsea-spilleren på utlån, er Álvaro Morata. Han kostet rundt 650 mill. kroner, og er nå på lån til Atlético Madrid.

Blant de største stjernene på utlån er ellers Victor Moses, som nå er i tyrkiske Fenerbahce, Hazard-lillebror Kylian, som skal utvikle seg i belgiske Cercle Brugge og belgiske Michy Batshuayi, som nå er i Crystal Palace – etter tidligere å ha blitt utlånt til både Borussia Dortmund og Valencia.

Her er den komplette listen over utlånte Chelsea-spillere – og du kan jo more deg med å sjekke om du har hørt om alle disse klubbene:

Målvakter:

Nathan Baxter – Yeovil.

Eduardo – Vitesse.

Bradley Collins – Burton.

Jared Thompson – Warrenpoint.

Karlo Ziger – Sutton.

Forsvar:

Baba Rahman – Riems.

Jake Clarke-Salter – Vitesse.

Michael Hector – Sheffield Wednesday.

Tomas Kalas – Bristol City.

Todd Kane – Hull.

Matt Miazga – Reading.

Kurt Zouma – Everton.

Kenneth Omeruo – Leganes.

Trevoh Chalobah – Ipswich.

Dujon Sterling – Coventry.

Reece James – Wigan.

Jay Dasilva – Bristol City.

Ola Aina – Torino.

Fikayo Tomori – Derby.

Fankaty Dabo – Sparta Rotterdam.

Josh Grant – Yeovil.

SVEISEN TENÅRING: 19 år gamle Trevoh Chalobah er på utlån fra Chelsea til Ipswich i Championship. Foto: Craig Brough / X03817

Midtbane:

Lewis Baker – Reading.

Bekanty Victorien Angban – Metz.

Kenedy – Newcastle.

Nathan – Atlético Mineiro.

Josimar Quintero – Lleida Esportiu.

Danilo Pantic – Partizan Beograd.

Mario Pasalic – Atalanta.

Jacob Maddox – Cheltenham.

Kasey Palmer – Bristol City.

Mason Mount – Derby.

Tiemoue Bakayoko – AC Milan.

Charly Musonda – Vitesse.

Kylian Hazard – Cercle Brugge.

MÅLMASKIN I CHAMPIONSHIP: Tammy Abraham jubler etter en scoring mot Blackburn, og spissen har banket inn 24 mål i Championship denne sesongen. Foto: ALAN WALTER / X03818

Angrep:

Christian Pulisic – Borussia Dortmund.

Michy Batshuayi – Crystal Palace.

Izzy Brown – Leeds United.

Tammy Abraham – Aston Villa.

Victor Moses – Fenerbahce.

Álvaro Morata – Atlético Madrid.

Lucas Piazón – Chievo.

Torsdag spiller Chelsea for semifinaleplass i Europa League når Slavia Praha kommer på besøk. Chelsea vant 1–0 i Tsjekkia etter en supernikk av backen Marcos Alonso.

les også Vidundermål fra Salah – Liverpools titteldrøm fortsetter

Manager Maurizio Sarri hadde gjort hele syv endringer siden den siste Premier League-kampen før denne. Eden Hazard, N'Golo Kante og Gonzalo Higuaín var alle på benken fra start. Mye tyder på at manageren kommer til å starte med en «alternativ» 11-er også på Stamford Bridge.

Publisert: 18.04.19 kl. 17:32

Kommersielt samarbeid VG har et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping, som innebærer at VG får en andel av inntektene fra spill i regi av tippeselskapet på våre plattformer. Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som utelukkende er basert på redaksjonelle vurderinger.