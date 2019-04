Jublet for Tottenham-seier i premiere-festen

(Tottenham-Crystal Palace 2–0, Chelsea - Brighton 3–0) Heung-Min Son og Christian Eriksen sørget for feststemning mot slutten av premiere-forestillingen på sin nye hjemmebane - og at Tottenham dro litt fra Manchester United og forbi Arsenal i tabelltoppen.

Oppdatert nå nettopp







– De dominerer kampen fullstendig. Men vi har sett dem langt bedre, sier Norges tidligere landslagskaptein - og tidligere Crystal Palace-spiller - Brede Hangeland i TV 2s studio etter kampen.

Det var ikke noe å si på fyrverkeriet og festivitasen da Tottenham Hotspur, nesten to år etter at klubben flyttet ut av legendariske White Hart Lane, åpnet sin nye hjemmebane Tottenham Hotspur Stadium med plass til 62.062 tilskuere (offisielt tilskuertall: 59.215).

– Det var en fantastisk atmosfære. Det var rett før vi trengte ørepropper. Jeg håper dette blir en festning, og at det blir en fest å spille her, sier Christian Eriksen i et intervju med TV 2s kommentatorteam etter Premier League -matchen.

Premiere-kampen startet ikke like høystemt, i alle fall ikke med tanke på at siste tids poengfattige Spurs fra sin (før kampen) fjerdeplass i tabellen spilte for å skaffe seg et bitte lite forsprang ned til Ole Gunnar Solskjærs Manchester United og Chelsea i topp fire-racet.

Det vil si en inngangsbillett til Champions League.

Og at motstander og London-rival Palace i utgangspunktet lå på 13. plass, 25 poeng bak hjemmelaget.

Chelsea slo Brigthon 3–0 i kveld, onsdag.

VGs live-tjeneste fra det oppgjøret HER

Dermed er London-laget to poeng foran Manchester United med like mange kamper spilt (32). Ruben Loftus-Cheek scoret hjemmelagets mål nummer tre i 63. spilleminutt, etter at Eden Hazard hadde gjort 2–0 tre minutter tidligere og Olivier Giroud det første syv minutter før pause.

– Ikke bare bare å bryte ned dette Palace-laget, uttalte TV 2s ekspertkommentator og Øyvind Alsaker-bisitter Petter Myhre i 23. spilleminutt på høylytte Tottenham Hotspur Stadium.

Heung-Min Son virket pigg fra start, Danny Rose noe lenger likeså. Harry Kane og Christian Eriksen så som så.

I 26. minutt ble Dele Alli felt 18 meter fra målstreken til Vicente Guaita. Crystal Palace-keeperen hadde minimal utsikt til ballen da Harry Kane feide til den. Den skjenet utenfor mål via den oppstilte Palace-muren. Gjestenes bevegelige mur under spillets gang holdt også stand. Stopper James Tomkins raget høyt foran Guaita. Sammen med resten av Palace-backrekken sørget han - og et nedbør-sleipt underlag - for at Tottenhams angrepglade ikke fikk tilstrekkelig ro og rom.

Null-null etter 45 minutter.

Sky Sports live-tjeneste konkluderte slik: «Den nye tidsregningen for Tottenham er fylt av frustrasjon. Massevis av ballbesittelse, mange sjanser - men ingen mål. Palace har ikke hatt mye å tilby, men virker godt organisert i sin oppstilling.»

VGs live-tjeneste: «Der blåser Andre Marriner av den første omgangen på Tottenham Hotspur Stadium. Hjemmelaget har hatt flere muligheter og i andre omgang skal de angripe mot hjemmefansen.»

Eks Spurs-keeper Erik Thorstvedt som TV 2-utsendt fra indre bane: - Tottenham tåler ikke å tape denne kampen.

Eks Spurs-spiss Steffen Iversen som ekspert fra TV 2s studio: - De trenger den ene scoringen for å løfte hele stadion.

Den fikk de ved Heung-Min Son, etter at Christian Eriksen rappet ballen fra Palace-kaptein Luka Milivojevic da serberen opptrådte sløvt med ballen i bena på vei frem. Dansken «fant» Son, som vred seg fri og skjøt - via samme Milivojevic, som kom stormende inn i ballbanen for å rette opp sin foregående feil.

– Noen ganger scorer jeg nydelige mål, noen ganger scorer jeg ikke fullt så nydelige mål. Det er ikke så viktig. Det første målet på denne stadion, det er utrolig, sier sørkoreaneren Heung-Min Son i et intervju vist under TV 2s sending.

Ti minutter senere kunne absolutt Harry Kane ha lagt inn 2–0 bak Vicente Guaita.

Kane var imidlertid mannen bak forspillet til Christian Eriksens scoring ti minutter før ordinær spilletids slutt. Kane kranglet seg «gjennom» et par Palace-forsvarsspillere, ballen havnet hos Eriksen rett foran nesen på Guaita. Dansken skjøt med venstre; ballen via Palace sin nederlandske forsvarsspiller Patrick van Aanholt og over målstreken - i Eriksens 200. kamp for Spurs.

Publisert: 03.04.19 kl. 22:42 Oppdatert: 03.04.19 kl. 23:02