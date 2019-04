MÅLTØRKE: Paul Pogba (t.h.) står med kun én målgivende pasning og ingen mål på de syv siste kampene under Ole Gunnar Solskjær. Foto: AFP / Reuters

«Urovekkende» Pogba slaktes – slik svarer Solskjær

WOLVERHAMPTON (VG) Etter en fabelaktig start under Ole Gunnar Solskjær (46) har prestasjonene til superstjernen Paul Pogba (26) sakket akterut.

Og etter 1–2-tapet mot Wolverhampton tirsdag kveld, Pogbas syvende kamp på rad uten scoring, begynner kritikken mot franskmannen å øke i styrke.

Manchester Evening News er nådeløse i sin vurdering av 26-åringens prestasjon, som får 2 av 10 på spillerbørsen. Avisen skriver at Pogba, som har vært involvert i en Real Madrid-flørt de siste dagene, «spiller som noen som har fått hodet sitt snudd». «Han var så dårlig at han måtte bytte posisjon med Scott McTominay», skriver lokalavisen.

Statistikken taler for at det var en svak Pogba-kamp: Han traff kun på 69 prosent av pasningene sine mot Wolverhampton, hans laveste notering i Premier League denne sesongen. «Det var ikke hans kveld», konstaterer statistikk-nettstedet Squawka.

Solbakken: – Vært svak

Ståle Solbakken har tidligere vært manager for Wolverhampton, som nå har stått bak to av Solskjærs tre tap som United-manager i hjemlige turneringer. Nordmannen trekker også frem Pogba som en bekymring for Solskjær.

– Det som er litt urovekkende akkurat nå, er de to-tre siste kampene til Pogba. Den midtbanen er avhengig av at han har drivet begge veier, men han har vært svak de siste kampene, sier Solbakken til VG.

Etter kampen mot Wolves gikk Pogba gjennom pressesonen uten å snakke med journalistene, i likhet med alle United-spillerne unntatt målscorer Scott McTominay.

Kontrasten er sterk mellom Pogbas prestasjoner de første ukene under Solskjær, og det han har levert i det siste: Ni mål og seks assists var fasiten etter 12 kamper med nordmannen som manager – på de syv siste har Pogba kun levert én assist og ingen mål.

Solskjær: – Noen dager fungerer det ikke

VG ba Solskjær forklare forandringen i Pogbas prestasjoner på pressekonferansen etter 1–2-tapet mot Wolverhampton.

– I kveld kunne han lett fått en målgivende pasning etter flott spill mellom ham og Romelu Lukaku. Dette er bare tall. Paul jobber like hardt som alle de andre spillerne på laget, men noen dager fungerer det bare ikke, sier United-manageren, som i forkant av Wolves-kampen satte seg ned og tok en prat med Pogba om uttalelsene hans om Real Madrid og Zinédine Zidane.

Etter kampen mot Watford i helgen kom han med en mer utfyllende forklaring på hvorfor franskmannen ikke er like innflytelsesrik i det offensive United-spillet som han har vært tidligere.

– Paul har vært på landslagssamling og spilt to kamper for Frankrike. Der spiller han litt dypere. Det kan være noe vi må tenke på, å få involvert ham mer i spillet slik at han i større grad kan diktere spillet for oss. Men det går litt fra kamp til kamp. Paul kan gjøre begge deler, både angripe og forsvare, sa Solskjær.

