Storbyene skjelver i Eliteserien

Årets utgave av Eliteserien er blitt en snodig geografitime.

Det er ikke akkurat noen lineær sammenheng mellom befolkningsgrunnlag, ressurser og resultater i toppen av norsk fotball.

Og nå er også den normale forutsigbarheten, der gullet er trøndersk på autopilot, blitt en saga blott.

Det gir en liga med noen fascinerende faktorer, der hva Bodø/Glimt har skapt er det åpenbart mest imponerende.

Men også et annet fenomen som fortjener litt oppmerksomhet. Nemlig hvor tungt det går for klubbene fra de største byene:

Hovedstaden har 685.811 innbyggere, ifølge de ferskeste SSB-tallene, og ett lag i den øverste divisjonen.

I Vålerenga er det lagt mye prestisje i «prosjekt Deila», der den meritterte treneren skulle få laget fra Oslo øst tilbake der fansen mener de hører hjemme.

Denne uken gikk Oslo-klubben på et tap mot nedrykkstruede østfoldinger:

Det har så langt vært en studie i middelmådige resultater, men det store spørsmålet har vært om utviklingen peker den veien Vålerenga vil.

Er det bare å gi Deila nok tålmodighet, så blir dette bra til slutt? Det er vel tema det er grunn til å sette et stadig større spørsmålstegn ved, og den resultatrekken VIF har nå kan ikke fortsette inn i evigheten, før det virkelig begynner å murre. Fakta: Syv kamper er spilt uten seier for eliteserieklubben fra Oslo. Da spørs det hvor mye det hjelper i korttidsperspektivenes tidsalder at talentutviklingen er av toppklasse.

Bergen har 281 978 innbyggere, og et fotballag det er knyttet en uvirkelig mengde stolthet og patriotisme til.

Her så det lenge ut til at Lars Arne Nilsen var mannen som kunne skape en stabil toppklubb av det som har vært definisjonen av ustabilitet, men etter den strålende starten på forrige sesong, er det ikke den samme spruten over Brann denne sesongen.

Klubben fra landets nest største by er nå 14 poeng bak teten, har tapt tre av de fire siste – og misnøyen er eskalerende mellom syv fjell. Dessuten har nok noen supportere tenkt litt over hva en bergenser får til drøyt 1300 kilometer hjemmefra.

I Trondheim, byen med 196 939 innbyggere, hentet forrige regime fem av de seks siste titlene.

Tallenes hjemlige tale viser 10 poeng opp til gullet, med ni kamper igjen, og det blir heller ingen trønderinvasjon i hovedstaden i desember (!).

Riktignok har Eirik Horneland utviklet laget såpass positivt at RBK lever greit med mellomsesongen, men resultatmessig blir 2019 stusslig også i landets tredje største by.

Stavanger er tilbake på fotballkartet etter tunge år, og for byen med 134 399 innbyggere er ikke en sesong rundt midten så helgalt alt sett under ett. Men vi er langt unna et Viking som preger norsk fotball.

Mens Kristiansand og Fredrikstad kan forbigås i stillhet her, ettersom de ikke engang er representert der oppe, har de 76 601 i Tromsø for øyeblikket tre små poeng til nedrykksstreken.

De blå fra byen med 69 233 innbyggere ligger så vidt sist, og Strømsgodset klamrer seg til at poengplukkingen har tiltatt, mens 56 363 i Sarpsborg utgjør byen med et lag som har tatt turen fra spill i Europaliga til bunnstrid i Eliteserien.

Hva har så klubbene fra alle disse byene felles?

De kommer fra mer befolkningsrike områder enn de tre som for øyeblikket ligger på medaljeplassene.

Skien (54 891) og Bodø (51 118) er byer der fansen har fått servert svært mye fotballglede denne sesongen, mens spørsmålet er hvor langt båten bærer når det virkelig drar seg til. Og hvordan påvirker interesse utenfra for de beste spillerne?

Skal man tippe noe ni runder før slutt, er det vel ikke helt usannsynlig at Rosenborg spiser seg gradvis inn på en medaljeplass, kanskje helt opp til sølvet.

Men akkurat nå er det vanskelig å se for seg annet enn at Molde til slutt sitter igjen med seriegullet.

Til glede for en befolkning, 27034 i tallet, som viser at det ikke er størrelsen det kommer an på ...

