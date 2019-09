Viking-profil vil forbi RBK etter ny triumf

STAVANGER (VG) (Viking – MIF 4-1) I mandagens duskregn på SR-Bank Arena banket Viking nedrykkstruede Mjøndalen 4–1. Nå vil banens beste, Ylldren Ibrahimaj (23), knekke Rosenborg i sesongavslutningen.

– Vi har gjort det veldig bra i både serien og cupen. Det er litt opp til oss hvordan dette skal ende, sier Viking-profilen til VG.

– Det er fire poeng opp til Rosenborg på 4. plassen. Hvordan ser du på det?

– Vi må bare begynne å se oppover (på tabellen). Vi må gjøre det beste ut av hver eneste kamp. Rosenborg skal komme hit også, så vi får se hvordan det ender, sier Ibrahimaj til VG i dette intervjuet:

Kjørte over Mjøndalen

Mandag kveld tok gjestene fra Nedre Eiker ledelsen da midtstopper Sondre Solholm Johansen tuppet inn 1–0 fra kloss hold etter fem minutter, men etterpå snudde et nykomponert Viking-mannskap matchen fullstendig.

«Hjelmeland-ekspressen» Even Østensen utnyttet svak kommunikasjon i MIF-forsvaret og utlignet etter 32 minutter. Deretter hamret finske Benjamin Källman Viking i ledelsen etter en time, før høyreiste Runar Hove og ballvirtuosen Johnny Furdal økte til 3–1 og 4–1 i løpet av de siste 20 minuttene.

– Det er selvfølgelig veldig kjekt å være trener for dette laget, og veldig utfordrende. Det er det alltid å være trener, men akkurat nå er det veldig kjekt, gliser Bjarne Berntsen overfor VG, som du kan se her:

50 dager siden forrige tap

Med triumfen tok nyopprykkede Viking tilbake 5. plassen på tabellen. Det skjer etter en imponerende rekke på åtte kamper uten tap i serie og cup.

Siden Bodø/Glimt ble for sterke på Aspmyra 11. august, har Viking vunnet seks av de neste åtte matchene. To har endt uavgjort. Ingen av dem er tapt.

Det gjør at rogalendingene nå bare er fire poeng bak Rosenborg på 4. plass.

«GUTTENE»: Målscorer Johnny Furdal tar et godt tak rundt Ylldren Ibrahimaj og Zlatko Tripic, mens Zymer Bytyqi er på vei bort for på ta del i feiringen av et nytt Viking-mål. Foto: Jan Kåre Ness/VG

Østensens drømmemåned

Blant mange viktige bidragsytere er nevnte Østensen. 26-åringen spilte 3. divisjonsfotball for Staal Jørpeland så sent som i fjor sommer. 1. september i år scoret han sitt første eliteseriemål etter å ha kommet inn borte mot Sarpsborg.

De tre nestene kampene har spissen, som tok jobben på venstre kant mot Mjøndalen, brukt til å putte ytterligere tre ganger.

– September har vært veldig bra. Jeg kan ikke klage når det har gått så bra. Jeg har jobbet for det, så det er deilig når det løsner, sier Østensen til VG.

– Hvilket arbeid har du lagt ned i forkant av denne utløsningen her?

– Du holder på med det samme hele tiden. Du terper på det du er god på og det du må forbedre. Folk må heller ikke glemme at jeg har vært skadet en stund. Det tar litt tid å komme tilbake i «godformen». Det føler jeg at jeg er nå, sier Østensen, som her prater om reisen fra 3. divisjonsspill til målscorer for Viking i Eliteserien:

Mandag kveld var Østensen en av mange Viking som igjen leverte en god prestasjon. Bjarne Berntsen byttet hele seks mann fra elleveren som startet i kvartfinaleseieren mot Aalesund sist torsdag, og igjen fikk Vikings suksesstrener betalt for rulleringen.

– Det viser jo hvilken karakter vi har i denne gruppen. Vi gjorde mange endringer før Vålerenga-kampen sist helg også. Da responderte vi med å score fire mål. I dag svarer vi med en så fin kamp. Det forteller litt om hvor mange bra spillere vi har på laget. Det er utrolig gøy å være en del av, sier Ibrahimaj til VG.

Eliteserien S V U T M P 1 Molde 23 16 4 3 54 – 23 31 52 2 Bodø/Glimt 23 14 5 4 54 – 34 20 47 3 Odd 23 13 5 5 37 – 27 10 44 4 Rosenborg 23 11 7 5 36 – 27 9 40 5 Viking 23 10 6 7 41 – 33 8 36 6 Kristiansund 23 9 7 7 30 – 25 5 34 7 Brann 23 9 7 7 28 – 23 5 34 8 FK Haugesund 23 6 10 7 31 – 27 4 28 9 Vålerenga 23 7 7 9 35 – 36 -1 28 10 Lillestrøm 23 7 5 11 29 – 38 -9 26 11 Stabæk 23 6 7 10 26 – 32 -6 25 12 Strømsgodset 23 6 4 13 26 – 42 -16 22 13 Tromsø 23 6 4 13 25 – 48 -23 22 14 Mjøndalen 23 4 9 10 29 – 43 -14 21 15 Ranheim 23 5 6 12 25 – 39 -14 21 16 Sarpsborg 08 23 3 11 9 23 – 32 -9 20 Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk

