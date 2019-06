Spiss-profil Herrem tror Glimt kan ta gull

STAVANGER (VG) Mot Viking scoret Geir André Herrem (31) sitt fjerde for sesongen. Nå tror jærbuen at Bodø/Glimt kan vinne Eliteserien.

– Ja. Vi må jo se fremover og oppover. Selvfølgelig håper vi på det. Vi har jo vist, mot for eksempel Molde, at hvis vi har dagen og den rette innstillingen så tar vi de fleste lag, sier Herrem til VG.

– Hvor stor ville den skrellen vært?

– Den skrellen tror jeg vil være ganske stor, sikkert en av de største på ganske lenge, men vi har tro på det vi holder på med. Vi skal bare fortsette med det. Så lenge motstanderne må forholde seg til det vi gjør, er det bra for oss, forteller Herrem i dialog med VG, som du kan se i videovinduet øverst i saken.

Kan gå forbi Molde

Etter 11 kamper ligger Bodø/Glimt på tredjeplass i Eliteserien. Opp til serieleder Molde skiller det fem poeng, men gultrøyene har en stor fordel: De har spilt to færre matcher enn Molde.

Det kan bety seks nye poeng, uten at romsdalingene får noen.

– Vi har bygd videre på i fjor, hvor det var bra trøkk, men ikke fikk helt uttelling foran mål. Vi var solide defensivt. Nå er vi blitt enda bedre trent, enda bedre i press-spillet vårt, noe som gjør at vi vinner ballen høyere i banen, og vi har scoret mange flere mål, sier Herrem.

Glimt-sjefens reaksjon

31-åringen svarer ærlig på VGs spørsmål. Trener Kjetil Knutsen kunne på sin side ønsket at Herrem ikke avslørte gullambisjonen.

– Nå har vi gjort en avtale om hvordan vi jobber. Så skal spillerne svare på ting rett etter en kamp – men det blir helt feil fokus i Bodø/Glimt akkurat nå. Vi er opptatt av at vi skal ha gode prestasjoner hver eneste uke vi spiller kamp. Så skal vi utvikle lag og enkeltspillere. Å begynne snakke om hva vi skal gjøre etter 11 kamper ... Vi var i bunnen i fjor, så her holder vi bena godt på jorden, sier Knutsen til VG i dette intervjuet:

– Hva er grunnen til at dere har gått fra bunnen i fjor til toppen i år?

– Det er mange årsaker. Det er en ekstremt sulten gruppe. Det er et stort samhold. Vi har en ung gruppe med et stort utviklingspotensial. Vi har en X-faktor i laget, og vi har jobbet knallhardt i vinter for å utvikle laget og enkeltspillere. Det arbeidet har betalt seg. Vi har blitt bedre i de aller fleste fasene av spillet vårt. Det er summen av mange ting, men sulten i spillergruppen er kanskje det aller viktigste, forteller Knutsen, som sa dette om bortgangen til Arild Berg og prestasjonen til nevøen Patrick etter 4–3-seieren over Viking:

Layouni tror alt kan skje

Mot Viking scoret Fredrik Bjørkan, Herrem, Amor Layouni og Philip Zinckernagel hvert sitt mål.

Svenske Layouni tar ikke i bruk ordet «gull», men det er tydelig at den hurtige kantspilleren forstår uttalelsene til Herrem.

– Vi spiller som en enhet. Vi kriger for hverandre. Så har vi individuelle kvaliteter i laget, det lille ekstra. Så lenge vi fokuserer på prestasjon i stedet for resultat, kan alt skje, sier Layouni til VG i dette intervjuet:

Lagkamerat Ulrik Saltnes svarer mer i trener Knutsens ånd.

– Antall poeng vi har nå, rykker vi ned med. Vi må bare fortsette å fokusere på prestasjon, så får resultatene komme som en konsekvens av det, sier Saltnes til VG og gliser.

