TOMMEL OPP: Martin Ødegaard ble søndag presentert som Real Sociedad-spiller. Foto: Javi Colmenero

Slik blir Martin Ødegaards nye liv

SAN SEBASTIÁN (VG) Martin Ødegaard (20) fikk varm velkomst i Real Sociedad. Men han må leve opp til forventningene fort – hvis ikke blir det dårlig med flørting for nordmannen på sjarmerende Anoeta – fastslår spansk fotballekspert.

Fredag ble drammenseren – Norges mest omtalte fotballspiller de fire siste årene – klar for utlån til Real Sociedad. Samtidig ble en ny kontrakt med Real Madrid (til 2023) offentliggjort. Ett års utleie til Real Sociedad blir etter all sannsynlighet til to. Det røpet klubbpresident i «La Real», Jokin Aperribay, da han fikk mikrofonen på pressekonferansen.

Det er Martin Ødegaard helt klart fornøyd med. Etter søndagens koselige start hvor han svarte på spørsmål fra pressen, ble presentert for hjemmefansen på «åpen dag», og tatt et par hundre «selfies» av på klubbens nye stadion - fikk VG møte ham i klubbens VIP-avdeling.

POPULÆR MANN: Martin Ødegaard tok seg tid til å skrive autografer og ta bilder sammen med fansen på hans nye hjemmebane. Foto: Javi Colmenero

Ødegaard kom vandrende over eikeparketten i lyse fotballsko kledd i sin nye klubbdrakt i blått og hvitt. Han hadde det åpenbart godt med seg selv. Og understreker at klubbvalget var hans eget. Ikke noe pålegg fra Real Madrids mektige trener Zinédine Zidane.

– Jeg har ikke snakket direkte med han (Zidane), men jeg har snakket med Real Madrid, og de har videreformidlet til meg hva han har tenkt. Men de har vært veldig tydelige på at det er jeg som bestemmer, sier Martin Ødegaard.

Mandag stiller han på første trening. Nå starter oppkjøringen til sesongen i spansk 1. divisjon. Populært kalt La Liga. Hvis han klarer å tilkjempe seg en plass på laget kommer storkampene som perler på en snor fra midten av august; Valencia, Mallorca, Athletic Bilbao og Atlético Madrid.

Sistnevnte blir første hjemmekamp på nye Anoeta. En praktverk av en stadion ingen vet helt sluttregningen på. Det snakkes om 700 millioner kroner. Men banen er ikke klar før medio september. Derfor tre bortekamper først.

Viasat-profil og La Liga-ekspert Petter Veland har allerede advart Ødegaard om hva som venter. Journalist i lokalavisen Noticias de Gipuzkoa, Nestor Rodriguez, sier til VG at trener Imanol Alguacil garantert vil satse på Ødegaard i starten av sesongen.

– Jeg tror Imanol stoler på Ødegaard, hvis ikke hadde han ikke hentet ham, men Ødegaard får tøff konkurranse på høyre midtbane. Den plassen har tilhørt Adnan Januzaj (ex Manchester United). Men etter hva som blir sagt, så vil han bort. Men ingenting er avgjort, sier Nestor Rodriguez.

Ødegaard medgir at han valgte Real Sociedad av flere grunner. Først og fremst fordi klubben tilhører en liga han vurderer som verdens beste. Og at det kan være enklere med en retur til Real Madrid herfra.

– Jeg tror kanskje det er en lettere vei tilbake til Real Madrid. Men uansett tilhørighet til Madrid, så er dette et veldig bra steg for min del. Det er den spanske toppligaen sammen med Premier League som er den beste. Men det er fotballen som spilles her Spania som passer meg best, sier Ødegaard.

Den nye svenske superspissen, Alexander Isak (scoret 12 mål på sin 12 første seriekamper i nederlandske Willem II siste sesong) medgir at han gleder seg til å spille med Ødegaard.

– Det skal bli kult å spille sammen. Jeg kjenner ham fra det han gjorde forrige sesong i Vitesse. Og det var veldig bra, sier Alexander Isak.

Ødegaard bekrefter overfor VG at han må ta tak i språket. Han sier at han «forstår alt som blir sagt», men at han ikke er komfortabel med å snakke spansk.

– Jeg kommer til å ta timer, og komme ordentlig inn i spansken. Jeg tar initiativ selv, fordi jeg vet hvor viktig det er å kunne språket, både for å forstå ting og være en del av et lag, sier Ødegaard.

Han understreker overfor VG at det haster med å finne seg egen leilighet. Hotell-livet er ikke noe for ham. Allerede mandag – etter trening – skal han på en visningsrunde sammen med agent Bjørn Tore Kvarme.

Publisert: 07.07.19 kl. 19:38