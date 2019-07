YNDLINGER: USAs lag ble tatt imot på denne måten på Manhattan i New York etter VM-gullet for fire år siden. Foto: MIKE SEGAR / X90033

Superstjernene angriper FIFA

LYON (VG) Se på dette bildet – og du skjønner hvor store stjerner verdens beste fotballkvinner er.

Tirsdag kveld skal de ut i en ny VM-semifinale. USAs åttende av åtte mulige. Motstander denne gangen er et hardtsatsende England.

Blir det amerikansk gull igjen, ender det kanskje med en ny runde på Manhattan. Etter triumfen for fire år siden ble det amerikanske laget feiret med en bussparade, anført av trener Jill Ellis, mesterskapets store profil Carli Lloyd og det lesbiske ikonet, en av verdens beste spillere, Megan Rapinoe.

Denne sommeren bruker Rapinoe tiden både til å fortsette krangelen med president Donald Trump, og på å score masse VM-mål. Med fem scoringer er hun delt toppscorer med engelske Ellen White, australske Sam Kerr og lagvenninnen Alex Morgan.

GULLFEST: Det amerikanske laget ble også gjort stas på i Det hvite hus i 2015, invitert av Barack Obama. Det er mer tvilsomt om det kommer noen innbydelse denne gangen, etter Megan Rapinoes tydelige protestaksjoner mot Trump-administrasjonen gjennom flere år. Hun har uansett gjort det klart at det ikke er aktuelt for henne å reise på Trump-besøk. Foto: Geoff Burke / X02835

Trener Jill Ellis kan lede USA til sitt andre strake VM-gull, en prestasjon bare i Italias Vittorio Pozzo har greid før, i 1934 og 1938 (for menn).

De amerikanske kvinnene har tre VM-gull, ett sølv og tre bronse. De er elsket i hjemlandet. Et par ferske eksempler som viser det:

Wall Street Journal kunne fortelle at det amerikanske kvinnelandslaget de siste tre årene har hentet inn større inntekter enn herrelandslaget.

Nike-sjefen Mark Parker til businessinsider.com for noen dager siden: «USAs kvinnedrakt er nå den fotballtrøyen, menn eller kvinner, som har solgt mest i løpet av én sesong på vår nettside.»

Det siste betyr, for eksempel, at USAs kvinnedrakt har solgt mer enn herredraktene til «Nike-lag» som Barcelona og Brasil.

Dette er fotballens kvinnelige superstjerner. Det oser storhet av dem der de kommer, litt som brasilianerne i et herre-VM. De vet at de er i det antatt beste laget, de er stjerner i eget hode, som Alex Morgan, på fronten av både Time Magazine og Sports Illustrated rett før VM.

Det klikket godt i kameraene da Morgan som første spiller kom på gresset til den siste økten før semifinalen, på treningsbanen til Lyons herrer, ved siden av Groupama Stadium.

Det voldsomme støtteapparatet ser imponerende ut. Et par av lederne passer på at journalister og fotografer holder seg bak gjerdene, en stiller med skumle pilotbriller, den andre kommer etter det obligatoriske kvarteret med beskjeden om at «nå er tiden ute».

Han melder det høyt på høflig, bestemt amerikansk vis: «Thank you everybody, appreciate you were coming out». Det kan vel egentlig oversettes best med «forsvinn».

FINALESULTEN: Alex Morgan har ikke scoret siden åpningskampen mot Thailand, men hadde en god kamp mot Frankrike sist. Her gjør hun seg klar til trening med to par sko. Foto: FRANCK FIFE / AFP

Det spørs hvor bra treningen ble. Et voldsomt tordenvær var på vei inn, og da kan man jo ty til en billig metafor om at det kanskje symboliserer at det snart smeller for amerikanerne, at de muligens ikke er like sterke som de har vært og at det kan bli vanskelig å beholde dominansen de neste årene.

Tyngdepunktet i laget blir stadig eldre. Carli Lloyd (riktignok reserve) er 36, Becky Sauerbrunn 34, Megan Rapinoe 33, Tobin Heath 31, Kelley O’Hara og Christen Press 30, Alex Morgan 29.

Men vinnermentaliteten kan ingen ta fra dem, og uansett hvordan det går i VM-innspurten har de flere kamper å kjempe utover høsten. Spillerne har tatt ut søksmål mot sitt eget forbund for å få slutt på det de mener er «forsettlig kjønnsdiskriminering».

Dessuten kjemper Rapinoe og Morgan & Co. en ganske hard kamp mot Det internasjonale fotballforbundet (FIFA). VM for kvinner er rustet opp, men USA-stjernene vil ha mer. Mye mer. Og de angriper FIFA for ikke å gjøre nok.

– Med tanke på ressursene og mulighetene FIFA har, er dette ikke i nærheten av å være nok. Det har vært en historisk mangel på investering i kvinnene. Jeg ønsker meg en betydelig endring av den grunnleggende innstillingen, sier Megan Rapinoe til amerikansk presse.

– Det er vår plikt å vise vei for de neste generasjonene, sier Alex Morgan til Time Magazine.

FIFA har økt premiepengene fra rundt 130 millioner kroner i 2015 til det dobbelte. Verdensmesterne får rundt 34 millioner.

I 2018-VM for herrene var den totale potten 3,4 milliarder. Verdensmester Frankrike fikk alene 320 millioner kroner, 60 millioner mer enn nasjonene må dele i kvinne-VM.

FØLGER USA: Den amerikanske journalisten Grant Wahl mener det er på tide at kvinnene betales mer. Foto: TROND JOHANNESSEN

Sports Illustrated- og Fox Sports-journalisten Grant Wahl mener tallene kan sammenlignes, nærmest direkte, og gir kvinnene sin fulle støtte. Til VG sier han:

– Lønnen klubbene betaler er en ting. De er profittbaserte, og hvor mye penger de får inn bør også ha en effekt på hvor mye spillerne får ut. Men FIFA og andre forbund er ikke til for å tjene penger, det er ideelle organisasjoner som eksisterer for å fremme og jobbe for sporten. Da har de like stor forpliktelse overfor kvinner som menn.

– Når FIFA i så mange år, så mange tiår, ikke har tilført kvinnene nok, så bør de kanskje betale kvinner mer enn menn nå, og det handler ikke bare om premiepenger. FIFA har ressurser på to milliarder dollar (ca. 17 milliarder kroner), og da har de også muligheten til å gjøre veldig mye mer, sier Wahl.

KANON: Lucy Bronze feier inn 3–0-målet mot Norge. Foto: Bjørn S. Delebekk

Men i dag handler alt om semifinalen. USA sto imot et fransk press både på banen og tribunen i kvart’en, og de amerikanske spillerne har beskrevet atmosfæren som noe de aldri har opplevd før.

Det blir ikke like ensidig publikumstrykk denne gangen, men det kommer et enda kraftigere trykk langs høyresiden. Skal USA ha noen mulighet, må de greie det Norge mislyktes med: Stoppe Lucy Bronze og Nikita Parris.

Den mest spennende duellen av alle i kveld er venstrekant Rapinoe mot høyreback Bronze, hun igjen og igjen løftet frem som verdens beste spiller av landslagssjef Phil Neville.

Lykkes Bronze blir det nok hjemtur på, og mer ro rundt, Megan Rapinoe.

Det spørs om ikke den amerikanske presidenten heier litt på England i kveld.

PS! Nederland og Sverige møtes i den andre semifinalen, på samme bane, onsdag kveld.

Publisert: 02.07.19 kl. 04:31