MOTGANG: Dette bildet ble tatt før Rosenborg tapte 3–0 mot Molde på Aker stadion tidligere i år. Den siste tiden har imidlertid Rosenborg kommet på vinnersporet igjen.

Sørloth om Horneland-sammenligning: – Det er urettferdig

RBK-helten Gøran Sørloth ser bedring i trener Eirik Hornelands lag og mener den utskjelte treneren ikke må sammenlignes med glansdagene.

– Jeg følte meg faktisk trygg fra tidlig i kampen. Det var deilig, forteller Gøran Sørloth til VG.

Det han da tenker på er bortekampen i Europaligaen mot Linfield som Rosenborg vant 2–0. Dette var også den åttende seieren til Rosenborg i løpet av de siste ti kampene.

Rosenborg har nå spilt 20 obligatoriske kamper til sammen i serie, cup og Europa under Horneland. På de ti kampene vant Rosenborg kun tre, hvor den ene var mot Rørvik i cupen.

– Spillet har blitt mer fremoverrettet og spillerne er tryggere med ball. Kollektiver ser ut til å være mye bedre, og det er det vi lever av i Rosenborg. Det er enkelt å peke på enkeltprestasjoner, men det går ikke over tid. Det er kollektivet som må fungere, mener Sørloth.

– Hvordan ser du at Rosenborg er blitt bedre på banen?

– Jeg ser det særlig på ballberøring, og det å få ball hurtig fra spiller til spiller. Kvaliteten på det meste er rett og slett bedre nå, skryter den tidligere storscoreren.

Ut av sengen

En annen velkjent «Rosenborger» som ser mye av det samme som Sørloth, er Jahn Ivar «Mini» Jakobsen.

– Når man vinner 8 av 10 så er det bra. De var sengeliggende de første ti kampene, men har nå kommet ut av sengen de siste ti, forteller «Mini».

Sørloth forteller at han er glad for at resultatet har bedret seg, og spillet sitter bedre. Men likevel er han klar på at man ikke kan friskmelde Rosenborg helt enda.

– Vi må fortsette nå. Alle sier vi må opp og frem, inkludert trenerne. Vi har ikke forløst produktet ennå, forteller Sørloth bestemt.

Det er også Jakobsen enig i.

– Vi er på riktig vei både i resultater og underholdning. Men det er ikke den samme Rosenborg-underholdningen som før. Men Horneland står frem, og gir virkelig alt for å få til ting i Rosenborg, forteller han.

Sammenligning med glansdager

Sørloth mener det er positivt for Rosenborg at det ikke ligger et stort fokus over Eirik Horneland og hvor trygt han sitter. I hvert fall ikke like stort som det var tidligere. Han tror Horneland sitter trygt, men frykter folk kan bli for historiske i tankegangen om ikke resultatene vedvarer.

– I Rosenborg har vi hatt sterke trenere med sterke resultater. Alt blir sammenlignet med at «det var en gang». Det er urettferdig. Vi var en gjeng som vokste opp sammen som gjorde det bra under storhetstiden, sier Sørloth.

– Horneland må stå for ansvaret for hvordan de har vist seg frem. Men jeg og flere rundt klubben ønsker at han skal gjøre det bra. Han er en ærlig og fin fyr som vi liker, poengterer Mini.

