TV 2-Mathisen vil ha Horneland sparket - slik svarer Koteng

Mens TV 2s fotballekspert vil ha Eirik Horneland (44) fjernet som Rosenborg-trener, mener Adresseavisens kommentator at Stig Inge Bjørnebye (49) er vel så utsatt.

– Fotballeksperters uttalelser kommenterer vi ikke, sier Rosenborgs styreleder Ivar Koteng.

Han er på vei inn i et fly når VG konfronterer ham med Jesper Mathisens Horneland-dom:

– Hadde jeg vært leder i Rosenborg, er det ingen tvil om at jeg ville gitt en annen trener sjansen. Horneland må erstattes, og hvis ikke noen snart forsvinner ut av dørene der oppe, forstår jeg veldig lite, sier Mathisen til egen arbeidsgiver, TV 2.

Kan få inn nye tanker

– Med det bakteppet vi har hatt det siste året, så sitter det fryktelig langt inne for styret å fjerne Horneland. Da er man på bar bakke igjen, og man så hvor tøff trenerjakten var sist. Hvis det blir et trenerbytte, så er det nok et mer sannsynlig scenario at han trekker seg selv, mener Birger Løfaldli i Adresseavisen.

Han tror det er mer sannsynlig at sportslig leder Stig Inge Bjørnebyes posisjon blir et tema for Rosenborg-styret.

– Da har man en mulighet til å få inn nye tanker. Det som kom frem i evalueringen og det som handler om manglende utvikling i fjor angår Bjørnebye, som satt som sportslig leder. Da var ikke Horneland der, sier kommentatoren, som understreker at han ikke sier at RBK bør kvitte seg med ham.

Bjørnebye: - Klar forbedring

Den foreløpig siste RBK-nedturen kom i 4. runde i cupen mot Aalesund:

Bjørnebye er en opptatt mann når VG ringer ham dagen etter cuptapet mot Aalesund. Om hvordan klubben evaluerer «nå-situasjonen», sier han:

– Jeg har ikke tid til å gå i dybden på det nå. Men hvis man ser litt på de to siste prestasjonene våre, så er det klar forbedring. Vi fortjener mer. Men vi må bare jobbe på. Vi står litt i motgang nå, og må bare ut av det.

Styreleder Ivar Koteng henviser til Bjørnebye når det gjelder evaluering av «Rosenborg-ståa». 9. plass i seieren og cup-exit mot 1. divisjonslaget Aalesund er langt under forventingene.

UTSLÅTT: Eirik Horneland møter pressen etter at Rosenborg ble slått ut av cupen av Aalesund i 4. runde NM fotball på Lerkendal stadion. Foto: Ole Martin Wold / NTB scanpix

Løfadli mener neste overgangsvindu (1.-31. august) kan bli både veldig viktig og vanskelig for RBK.

– Det blir viktigere enn på mange år å komme seg inn i europacupen på grunn av økonomi. Og spørsmålet er hvor store innkjøp man skal gjøre. Hvis man handler dyrt, risikerer man å gå på en kjempesmell om man ikke kvalifiserer seg. Hvis man ikke handler, risikerer man å spare seg til fant, sier kommentatoren.

Rosenborg får uansett ikke gjort noe før oppgjørene mot Linfield i 1. kvalifiseringsrunde til Champions League. De kampene spilles allerede 10. og 16. juli. Heller ikke før en eventuell andre kvalifiseringsrunde (23./24.juli og 30./31. juli) er det mulig å få inn nye spillere.

– Jeg sitter med overgangsvinduet og er intenst i gang med det. Det begynner å nærme seg en mulighet til å få gjort noe. Men vi vil gjøre det grundig, sier Bjørnebye, som ikke vil si noe om hva RBK jakter.

