Søderlund avgjorde slaget om Trondheim

TRONDHEIM (VG) (Ranheim-Rosenborg 2–3) Da Ranheim trodde de hadde sikret ett poeng, dukket Alexander Søderlund opp på riktig sted til riktig tid, og sørget for at Rosenborg fortsatt er best i byen.

«Lillebror» Ranheim slo tilbake to ganger, og så ut til å sikre seg ett poeng i hjemmekampen mot «storebror» Rosenborg. Så – tre minutter før slutt – stupheadet Alexander Søderlund inn seiersmålet på Mike Jensens innlegg.

– Det er klart det er deilig. Vi roter det til med å slippe inn to, så da var det deilig å score etter en kjempestor bom, forteller Søderlund til Eurosport like etter kampslutt.

Samuel i storform

En Samuel Adegbenro i lekehumør så ut vil å være den store forskjellen på lagene da lillebror Ranheim møtte storebror Rosenborg foran en fullsatt Extra arena i Ranheimsfjæra.

Først sendte nigerianeren bortelaget i ledelsen etter 27 minutter, sekunder etter at Mike Jensen burde gjort det. Dansken skuddet sneiet stolpen, og Ranheim så ut til å slippe med skrekken.

Det gjorde de ikke i sekvensen etterpå. Ranheim-keeper Even Barli satte i gang langt, men ballen kom i umiddelbar retur. Alexander Søderlunds genialt flikk – eller heldige touch – spilte Adegbenro gjennom alene med keeper Barli.

Med venstre fot gjorde Adegbenro ingen feil.

Selvmål før pause

Mens Adegbenro sto bak det meste Rosenborg skapte i første omgang, var hjemmelagets angrepsspill mer variert, men uten at det førte til store sjanser.

Minuttet før pause lyktes endelig hjemmelaget i å skaffe seg rom på høyre kant. Den iherdige Ola Solbakken spilte ballen tilbake til kaptein Mads Reginiussen, som slo inn på første touch.

Ballen landet hos indreløper Magnus Blakstad, som kom stormende inn mot mål. Blakstads skudd gikk via Vegar Eggen Hedenstad, satte keeper André Hansen ut av spill, og trillet i mål.

Minuttet etter blåste dommer Svein Oddvar Moen for pause. Perfekt timing for hjemmelaget.

Lekehumør

Fra start av i andre omgang sørget Adegbenro for mer av et samme. Ranheims høyreback Øyvind Alseth fikk virkelig kjørt seg i perioder. Alseths behov for ekstra forsprang på Adegbenro ga sistnevnte altfor mye boltrerom.

Det tok ikke lang tid før det straffet seg.

Seks minutter ut i omgangen vant Rosenborg ballen lavt, og gikk direkte i angrep på venstre. Adegbenro satte fart på, og hele Ranheim-forsvaret rygget.

Adegbenro fintet innover, tok seg utover, og slå inn fra dødlinjen. Fra høyre ving kom vingkollega David Akintola stormende, og knuste oppasser Alexander Foosnæs i hodeduellen.

Mot slutten av andre omgang ble Adegbenro liggende nede å holde seg til låret. Han ble så erstattet av Gjermund Åsen, men forteller etter kampslutt at det ikke skal være snakk om noe alvorlig.

– Jeg kjente litt før kampen når jeg skøyt, og kjente det samme nå. Likevel følte jeg meg klar til å fortsette, men treneren ville jeg ikke skulle ta sjanser, sier 23-åringen.

Joker

Men Ranheim ga ikke opp. Syv minutter før slutt kom Ivar Sollie Rønning inn for Michael Karlsen – i et rent spissbytte.

To minutter senere avsluttet innbytteren perfekt etter strålende angrepsspill på venstre.

Men det var før Søderlund fikk det siste ordet.

