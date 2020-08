Odd-scoring annullert – James gjorde opp for straffebom

MOLDE (VG) (Molde - Odd 2–0) Odds Elba Rashani fikk en hårfin offsideavgjørelse imot seg, men var heldig som fikk fullføre kampen. Den som puster mest lettet ut er imidlertid Molde-spiss Leke James.

For et kvarter før slutt pekte dommeren på straffe da Magnus Wolff Eikrem gikk i bakken for Molde.

Leke James satte forsøkte å vente ut Sondre Rossbach fra ellevemeteren, men Odd-keeperen stod lenge og vartet opp med en fenomenal strafferedning.

Da smakte det litt ekstra godt for nigerianeren at den påfølgende corneren havnet i fanget hans. Spissen brøytet seg frem og hamret ballen i nettet.

– Målet betød mye for meg. Jeg er glad og det viktigste er at vi tok de tre poengene. Etter noen dårlige kamper var det veldig viktig å komme tilbake med en seier, sier James til Eurosport etter kampen.

– I andre omgangen synes jeg vi er gode. Vi skaper en del sjanser og jeg synes det er fortjent seier til slutt. En meget god andre omgang, sier Magnus Wolff Eikrem til Eurosport.

Ti minutter før Moldes ledermål kunne Odd tatt ledelsen. Vakre kombinasjoner kulminerte i at Elba Rashani ble spilt fri i bakrom. Venstrekanten satte ballen lekkert forbi Andreas Linde, men flagget var oppe.

Reprisen viste at det var en svært marginal avgjørelse, men Odds nummer elleve var samtidig heldig som i det hele tatt var på banen.

Med gult kort fra før slå han til ballen så hardt på knyttneven at slaget ville gått rett til topps på enhver boksepute i bowlinghaller rundt omkring i Norges langstrakte land.

I FOKUS: Elba Rashani, her fra en hjemmekamp tidligere denne sesongen, var både heldig og uheldig mot Molde. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB scanpix

Hvorvidt noen av dommerteamets åtte øyne fanget opp hendelsen vites i skrivende stund ikke, men hoveddommer viste aldri Rashani det som burde vært hans andre gule kort.

Ohi Omoijuanfo hadde en stor mulighet til å doble ledelsen, men ballen traff tverrliggeren. Deretter fikk Espen Ruud en alle tiders mulighet til å utligne fem minutter før slutt, men ballen gikk via stolpen og i nettveggen.

Dermed ble Leke James’ mål avgjørende i toppkampen. Marcus Holmgren Pedersen kunne riktignok sprinte inn 2–0 i åpent mål etter at Odd-keeper Sondre Rossbach ble sendt i angrep i sluttminuttene.

Molde er fire poeng bak Bodø/Glimt (med to kamper mer spilt) før nordlendingene tar imot Start klokken 18.00.

