Normann ble smittet i Russland: – Alle symptomer

ULLEVAAL (VG) Mathias Normann (24) ligger godt an til å starte for Norge mot Østerrike, men tidligere i sommer så ikke alt like lyst ut for nordlendingen.

I juni fikk Normann nemlig påvist coronavirus. Han og Morten Thorsby er de to eneste kjente tilfellene i den norske landslagstroppen.

– Vi hadde ganske mange tester og sånt i klubben. Det viste seg at jeg var positiv. Jeg hadde feber og følte meg dårlig så jeg ble sendt hjem på toukers karantene. Jeg hadde egentlig alle symptomer, ingen smak, ingen lukt, forkjølet, feber, sier Normann på onsdagens pressekonferanse på Ullevaal Stadion.

– Tanken min var bare å gjøre det jeg fikk beskjed om. Sitte hjemme i to uker og så ta nye tester. Regelen var at jeg måtte ha to negative tester. Jeg var aldri langt nede, bare innstilt på å bli frisk og komme tilbake. Jeg har ingen problemer nå, forteller Rostov-spilleren, som denne helgen leverte denne drømmescoringen i den russiske ligaen:

I motsetning til midtbanekonkurrentene Sander Berge, Markus Henriksen, Stefan Johansen, Iver Fossum og Morten Thorsby er Normann i gang med den russiske sesongen. Lars Lagerbäck innrømmer at dette er en fordel for ham i kampen om startplass under denne landslagssamlingen.

På spørsmål om hvorfor han bør spille fra start mot Østerrike på fredag, svarer Normann:

– Fordi jeg kommer til å gjøre en god jobb.

Lagerbäck opplyser om at Fredrik Midtsjø forlater troppen på grunn av kink i nakken. Han blir ikke erstattet.

– Han har slitt med det før. Prognosen er ikke bra, sier landslagssjefen.

