LADER OPP TIL DERBY: Fredrik Krogstad etter 1–2-tapet for Odd i Skien, der han markerte seg med målgivende pasning for Lillestrøm. Foto: Teigen, Trond Reidar / NTB scanpix

Derfor valgte LSK-Krogstad bort Vålerenga: – Dårlig behandling

LILLESTRØM (VG) LSK-spiller Fredrik Krogstad (24) hevder han bevisst valgte bort Vålerenga som tenåring fordi han mente klubben behandlet spillere for dårlig – og peker på for mye hastverk og for liten tillit til yngre.

Han er i midten av 20-årene og omtrent i samme alder som fotballprofilene som nylig ga klubben fra Valle kraftig medfart for utvinningen av Oslo-spillere. Molde-toppscorer Ohi Omoijuanfo var fremst i rekken av kritikere og ramset opp en rekke navn han mente var kvalitetsspillere som Vålerenga «har sendt bort». Han og Haitam Aleesami hevdet Vålerenga over tid har opparbeidet seg et dårlig rykte blant Oslo-spillere.

Både sportslig leder Jørgen Ingebrigtsen og trener Ronny Deila har svart på kritikken og er ikke enig i uttalelsene.

– Jeg kan ikke uttale meg om hva som skjedde før. Men vi opplever ikke å ha dårlig rykte i det hele tatt, svarte Ronny Deila blant annet.

Nå melder Lillestrøms midtbanemotor fra Lindeberg på Oslos østkant seg på i debatten, og sender en støttepasning til byfrenden fra Holmlia.

– En klubb som Vålerenga mener jeg bør ha flere lokale profiler. Når de har så stort område som Oslo. Da jeg var yngre, var de beste spillerne fra Oslo, og det var så mange spillere å ta av, når du ikke klarer å få frem flere da, vil jeg si er dårlig klubbdrift. Rett og slett, fastslår Fredrik Krogstad overfor VG.

Han karakteriserer det som «skremmende» at ikke flere rundt hans egen alder fikk det Krogstad oppfatter som mange nok – eller ingen – sjanser i Vålerenga.

Av dagens Vålerenga-spillere som er noenlunde fast på laget og fra Oslo, er superlokale Ivan Näsberg (23) fra Vålerenga rundt alderen til 1995-fødte Krogstad. Ghayas Zahid (25) fra Mortensrud ble solgt til APOEL for rundt åtte millioner kroner for to år siden.

– Når Ohi sier at Vålerenga ikke en gang var på banen overfor han og Bolly, er det ikke bra nok. Det er noe annet om de velger Vålerenga bort, mener Krogstad, som selv gjorde det siste som 14-åring.

Han vippet mellom ungdomsavdelingene til hovedstadens to daværende eliteserieklubber og dro lengst vest. Men toppspiller ble han altså i Lillestrøm, som møter nettopp Vålerenga til «Derbylørdag» til helgen.

– Jeg kunne gått til Vålerenga, men gikk til Lyn. Fordi jeg visste hvordan Vålerenga behandlet spillere. Mens de satset bevisst på unge spillere i Lyn. Litt typisk Vålerenga med flere spillere er at de ikke viser nok tillit og erstatter med nye spillere ganske raskt. Det er dårlig behandling, mener Krogstad.

LSK-dynamoen avviser at han kommer med dette fordi han er bitter eller fordi han selv aldri ble VIF-spiller.

– Hvis du ser hva Odd får til, føler jeg ikke Vålerenga bør stå noe tilbake for det Odd driver med. Det vil gå opp og ned, men jeg vil si såpass at Vålerenga burde hatt minst én, kanskje to-tre fra Oslo, som er inne og preger laget, melder Krogstad.

Johannes Moesgaard – Deila-assistent og fotballtrener i Vålerenga-systemet helt siden 2006 – svarer slik på kritikken fra Krogstad.

– Først og fremst er det viktig å poengtere at talentspillerne i Vålerenga har et tilrettelagt opplegg av høy kvalitet. Ofte er det overgangen fra å være i «talentrøret» til å gå opp på A-laget som er vanskelig, beskriver Moesgaard.

Totalt uenig

Han sier han er «totalt uenig» i Lillestrøm-spillerens beskrivelse fra spillerens opplevelser som 14-åring.

– Jeg tror ingen er blitt behandlet dårlig, og jeg kjenner mange som spilte med Fredrik den gangen. Det får være hans uttalelse, sier Deilas høyre hånd i Vålerengas trenerapparat.

Han innrømmer riktignok at det har vært «turbulente perioder» i Vålerenga, men sier klubben fikk satt ting i system fra rundt midten av 2000-tallet.

I den såkalte «akademiklassifiseringsrapporten» kom nylig Vålerenga best ut av samtlige klubber i Eliteserien.

– Rundt 2013–2014–2015 hadde vi det beste juniorlaget i Norge (vant JET-turneringen hvert år). Så er det forskjellig utviklingsløp for spillere. Noen har kommet på A-laget, men var kanskje ikke klare for steget. Så har du spillere som Håvard Nielsen, som ble altfor god for Vålerenga. Her hadde vi godt grunnarbeid, han fikk sjansen på A-laget tidlig og vi fikk tjent penger på ham. Noen er klare med en gang, andre må ut til andre. Ghayas Zahid gikk til Ull/Kisa på lån, og det var en kalkulert plan, fortsetter Moesgaard.

Han påpeker at det er mange trenere som velger ut spillere i Vålerenga på flere aldersnivåer og at disse vurderer forskjellig.

– Det handler om å velge riktig, men det er heller ingen fasit. I et historisk perspektiv kan det hende at det har skjedd at enkelte trenere har gått for det erfarne fremfor den unge Oslo-gutten, men mange har også lykkes. Ivan Näsberg spiller fast hver uke. Vi vil aldri klare å få ti gutter fra Oslo som starter samme kamp, men vi skal ha noen hele tiden, sier Johannes Moesgaard.

PS. Lillestrøm - Vålerenga ser du på Eurosport Norge 16.00 på lørdag.

Publisert: 24.10.19 kl. 12:37 Oppdatert: 24.10.19 kl. 13:16







