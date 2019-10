Teniste etter skudd i krysstanga: - Vi trengte mer flaks i dag

BERGEN (VG) (Brann-Molde 0–0) Serieleder Molde kunne øke avstanden ned til Bodø/Glimt, men leverte en svak kamp borte mot Brann.

Uavgjort: Verken Brann eller Molde klarte å få hull på byllen søndag kveld. Foto: Marit Hommedal

– Den var nære, men vi trengte mer flaks i dag. Det er flaks vi trenger i slike situasjoner, sa Taijo Teniste til Eurosport etter kampen. Han var centimetere fra å bli matchvinner da han sendte ballen i krysstolpen.

Bodø/Glimt klarte bare uavgjort mot Lillestrøm, hvilket betød at Molde kunne øke avstanden til hele syv poeng med seier i Bergen. Den muligheten benyttet ikke serielederen seg av.

Det betyr samtidig at Branns målforskjell på hjemmebane er 11–10 etter 12 kamper. Rødtrøyene har gått fire kamper uten scoring, men hadde fortjent mer søndag kveld.

Et overraskende tamt Molde hadde problemer med å skape sjanser. I stedet var det et skadeskutt hjemmelag som var nærmest å ta med seg tre poeng under flomlysene på Brann stadion. Kristoffer Barmen, Taijo Teniste og Gilbert Koomson hadde alle muligheter, men en meget bra Andreas Linde holdt bortelaget inne i kampen.

Brann nærmest

Det var først etter pause det tok fyr i Bergen. Først fikk Kristoffer Haugen muligheten, men venstrebackens forsøk skled av foten. Deretter etablerte Brann et skikkelig trykk mot Moldes mål. Først var Teniste på rett sted i boksen og fikk fyrt av et skudd, men krysstolpen stod i veien. Deretter var Koomsons tur til å prøve seg, da han banket til på volley. Denne gangen var det Linde som leverte en praktredning og holdt serielederen inne i kampen.

Mathis Bolly erstattet en meget svak Ohi Omoijuanfo med snaue 20 minutter igjen, og var nær ved å få et drømmeinnhopp. Angriperen dro seg inn i banen og fyrte av et bra skudd, men Opdal var med på notene og reddet forsøket. Noen minutter senere fikk Teniste muligheten på nytt, men heller ikke denne gangen skulle det lykkes for den finske høyrebacken.

Tamt før pause

De første 45 minuttene fra Brann stadion skrives neppe inn i historiebøkene. Det var noe tafatt og energiløst over begge lag. Nærmest var Brann da Kristoffer Barmen umarkert fikk heade mot mål på en corner. Molde-keeper, Andreas Linde, rakk ikke få opp armene, men ballen gikk rett i hodet på burvokteren og blåtrøyene slapp dermed unna med skrekken.

Med unntak av et skuddforsøk fra Kristoffer Haugen, var det lite som vitnet om at det var serielederen som var på besøk i Bergen. Molde-laget var omstendelig i alle spillets faser og klarte aldri å sette Håkon Opdal på de store prøvene.

