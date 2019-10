Ajer kritisert for «bisart» forsvarsspill: – Vanvittige krav

ULLEVAAL/STORO (VG) Kristoffer Ajer (21) har måttet tåle en god porsjon kritikk i Skottland etter at han returnerte fra et skadeopphold i september.

Ting har ikke bare gått på skinner for den norske stopperkjempen de siste ukene:

Han ga bort et straffespark på klønete vis i 1-1-oppgjøret mot Rennes i Europa League 19. september.

Han sto for et uheldig selvmål i 1-1-kampen mot Hibernian ni dager senere.

Han fikk mer kritikk etter at Celtic røk på et skuffende 0-2-tap mot Livingston i helgen. For øyeblikket er det Rangers som topper den skotske ligaen.

Spesielt straffesituasjonen fikk Ajer mye tyn for. Måten Ajer felte Rennes-spissen M'Baye Niang ble beskrevet som «et bisart stykke forsvarsarbeid» i Daily Star, mens den tidligere skotske landslagsspilleren James McFadden omtalte det som «forferdelig forsvarsspill».

– Naturlig

– Det er sånn det er å spille for Celtic. Når man ikke vinner kamper, blir de fleste spillerne kritisert, fordi det er et vanvittig krav om at du skal vinne det du stiller opp i. Sånn er det å spille for de største klubbene i Europa, beskriver Ajer overfor VG.

VIKTIG MANN FOR NORGE: Kristoffer Ajer på landslagssamling denne uken, før kampene mot Spania og Romania. Foto: Terje Pedersen

Han har stort bare fått ros så langt i Celtic-karrieren, som har gitt to «tripler» på to sesonger: Liga, cup- og ligacupmesterskap.

– Du må levere hundre prosent hver eneste gang, og hvis du gjør feil, så skal det bli kritisert. Det er ikke vanskeligere enn det, tillegger 21-åringen, som ble koblet til Milan i sommer.

– Føler du selv at du har prestert under pari?

– Jeg føler at når vi ikke leverer som et lag, så er det naturlig at enkeltspillere blir kritisert. Det er naturlig når du spiller for en klubb som Celtic og taper borte mot Livingston.

– Han har vært uheldig. Selvmålet ble han skutt på, så det får han ikke gjort noe med. Han har vært bunnsolid i flere sesonger, men et par feil kan man gjøre i løpet av en sesong, og i hvert fall som forsvarsspiller er det lett å «bli hengt opp», sier Celtic-lagkamerat Mohamed Elyounoussi.

– Han er en stor mann som er sterk i toppen. Han tåler det, mener «Moi».

PS! Ajer er tilbake på landslaget og klar før lørdagens Spania-oppgjør på Ullevaal, etter at han måtte melde forfall til september-kampene mot Malta og Sverige. Han forteller at lyskeproblemene er helt borte, selv om han slet litt med smerter den første tiden etter skadeoppholdet.

