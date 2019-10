VIL IKKE SNAKKE: Ole Gunnar Solskjær (t.v.) holder kortene tett til brystet på spørsmål om spekulasjonene rundt Erling Braut Haaland. Foto: PA

Solskjær svarer om Haaland-kobling

BEOGRAD (VG) Spekulasjonene stormer rundt Champions League-toppscorer Erling Braut Haaland (19), men gamlesjefen Ole Gunnar Solskjær (46) ønsker ikke å kaste bensin på bålet.

På papiret er Haaland + Solskjær et regnestykke som går opp: De utviklet et nært forhold i Molde, Solskjær har uttrykt at han er på utkikk etter en angriper i januar, og Haaland er brennhet på markedet etter seks mål på sine tre første kamper i Champions League.

Koblingen har for lengst blitt plukket opp av britiske medier, senest etter jærbuens to fulltreffere mot Napoli onsdag kveld: «Manchester United-fansen bønnfaller klubben om å signere Haaland», skriver Daily Mail og viser til en remse med Twitter-meldinger. Enkelte spillselskaper har satt odds på hvilken klubb som eventuelt kjøper nordmannen i januar – med United som klare favoritter foran Barcelona.

Men på spørsmål fra VG om hvorvidt det er fristende å prøve på en gjenforening med sin gamle elev, svarer Solskjær:

– Jeg tror ikke dette er det riktige tidspunktet for meg til å snakke om spisser på andre lag. Jeg snakket om Harry Kane i går (onsdag), og jeg synes ikke det er riktig for meg å snakke om Erling i dag.

Han avslutter svaret sitt med et lite blunk.

Her kan du nyte samtlige av Erling Braut Haalands 20 (!) scoringer for RB Salzburg denne sesongen:

Manchester United-manageren har vært lite snakkesalig når han har fått spørsmål om Haaland denne høsten. 19-åringen, derimot, holdt ikke igjen lovordene da TV 2 nylig spurte ham om gamletreneren.

– Han har hatt stor innvirkning på livet mitt, både som person og som trener. Han vant Champions League og var en utrolig god spiller. Han har lært meg veldig mye. Solskjær er en fantastisk person og en veldig god trener. Han er en av årsakene til at jeg er her i dag, sa Haaland.

Han har også noe lignende i et stort VG+ intervju i januar.

Han ble koblet til United lenge før Solskjær fikk managerjobben der. Allerede i fjor sommer satt speidere fra storklubben på tribunen og så ham banke inn fire mål på 20 minutter mot Brann

– Han er nok ikke verdens største Manchester United-fan, men kommer de og banker på døra, så er det ikke mange som sier nei til det, sa Solskjær til VG den gangen, med en tydelig henvisning til pappa Alfis spillerkarriere i Leeds og Manchester City.

Men faren fortalte nylig til TV 2 at Leeds-koblingen ikke trenger å være noen hindring for en overgang til Solskjærs lag.

– Det hadde bare vært kjekt. Det er viktig å skille mellom det å være supporter og jobb. Så det har jeg et veldig avslappet forhold til. Det er litt annerledes når det er alvor, sa pappa Haaland.

