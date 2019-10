SER FREMOVER: Daniel Pedersen i en kamp for Lillestrøm mot Odd tidligere denne sesongen. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

LSK-profilens sykdomsdrama: Kunne dødd av hjernehinnebetennelse

LILLESTRØM (VG) Daniel Pedersen (27) ville ikke vise overfor de andre på fotballaget at han var syk. Det kunne kostet ham livet.

Nå nettopp







Årsaken var det som viste seg å være en hjernehinnebetennelse, og kombinert med lungebetennelsen han først hadde fått påvist, er det ganske skumle saker.

Iallfall i Pedersens tilfelle.

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay og Eurosport Player

Han ville raskest mulig tilbake til fotballen, fortsatte å trene og regnet med at ubehaget gikk over av seg selv kombinert med litt søvn.

Historien ble først fortalt av danske Tipsbladet og er fra sommeren 2014, da Pedersen var 21 år og spilte i Silkeborg. Klubben hadde rykket opp til Superligaen, Pedersen skulle opp og frem i dansk fotball, han hadde akkurat returnert fra ferie og ville ikke bli beskyldt for ikke å ha løpt under fridagene.

– Jeg trodde i starten at det var på grunn av lungebetennelsen. Jeg kom så på en penicillinkur og fikk det bedre. Da den var slutt, ble jeg dårlig igjen. Da gikk jeg til legen igjen og han sa det var en såkalt «kald lungebetennelse».

TOK AV 11 KILO: Daniel Pedersen da han lå isolert på sykehus i Århus. – Tror jeg bare tenkte at jeg gjerne ville være klar til fotball igjen, forteller Lillestrøm-spilleren. Foto: PRIVAT

– Det føltes som influensa. Du blir svimmel, kvalm, får feber og hodepine. Men jeg merket det var veldig «slemt», forteller Daniel Pedersen til VG etter onsdagens treningsøkt med Lillestrøm inne i LSK-hallen, der laget forbereder seg på kunstgress før bortemøtet med Strømsgodset søndag.

– Det er det som er farlig. Det kan virke som en stygg influensa. Men så er det noe helt annet, beskriver 27-åringen.

Han spilte til og med en treningskamp etter penicillinkuren han fikk for lungebetennelsen. Men han kan ikke gjøre rede for hverken kampen eller motstanderen, og til slutt var det moren som fikk ham til å oppsøke lege på ny.

Der ble han målt til over 40 i feber og senere endte han i isolat i en uke på sykehuset i Århus. Etter hvert var det en benmargsprøve som avslørte diagnosen; meningitt, eller hjernehinnebetennelse, som av Norsk Helseinformatikk beskrives som akutt og livstruende sykdom som i de fleste tilfeller utvikler seg raskt.

Siden Daniel Pedersen kom til norsk fotball i fjor sommer, har han preget Lillestrøms midtbane med pasningssikkerhet, viljestyrke og energi. Han hadde null av de to siste egenskapene da han lå en måned i strekk på sofaen til mormoren hjemme i Danmark og hverken kunne sitte eller reise seg uten at det svartnet i toppen.

– Det var forferdelig. Det var vanvittig varmt i Danmark den sommeren, så jeg flyttet til min mormors hus, som ligger ute i en skog og der det var litt kjøligere og mer skygge. Jeg bare lå rett ut og gjorde ingenting, forteller Pedersen – som var borte fra fotballen totalt i halvannen måned.

Forsto alvoret i etterkant

Sånn sett var han heldig. Historien deler han uten problemer, og det er det eneste som sitter igjen i ham fra de dramatiske sommerukene fra fem år siden. Han tror den nærmeste familien – tvillingbroren, moren, mormoren og faren – fikk slitt mer på psyken enn ham selv.

På etterkontrollene sa legen det som fikk Pedersen til å tenke. Hvis han ikke hadde kommet inn på sykehuset, men lagt seg ned for å sove sykdommen av seg, er det ikke sikkert at han hadde våknet igjen.

– Da forsto jeg hvor alvorlig det var og tenkt mye på det etterpå. Hvis jeg har vært dårlig, har jeg gjerne snakket det ned. Sagt at det ikke er så ille og ikke gått til legen. Det har endret seg. Hvis det er noe som ikke er som det skal, går man og får det sjekket.

JOGGESKOENE PÅ: Daniel Pedersen trente alternativt i LSK-hallen onsdag, men skal være klar til Strømsgodset-kampen. Her med sportskoordinator Tor Arne Solberg. Foto: Øyvind Herrebrøden

– Du nevner i intervjuet med Tipsbladet at «machokulturen» i fotball gjør at man ikke vil vise seg svak. Bør man dempe den kulturen?

– Det kommer nok også av at jeg er blitt eldre. Hvis jeg ikke føler meg på toppen nå, så sier jeg det. Man kan godt ha en machokultur i fotballen fortsatt, så lenge man er ærlig overfor seg selv og andre. Noe jeg har lært etter man eldre man blir.

– Hvorfor er det så ille å fortelle at man har det vondt?

– Det er det heller ikke, og det sitter mest i sitt eget hode. At man ikke vil vise at man er svak eller føler seg svak. Hvis jeg hadde sagt den gang hvor dårlig jeg hadde det, da hadde det ikke skjedd annet enn at klubben vil støtte meg og bedt meg ta det med ro. Ingen ville tenkt på at jeg ikke hadde løpt i ferien. Det er ikke så ille som man kanskje tror, sier Lillestrøm-spilleren.

les også LSK-legenden Ivar Hoff om hetsen, brorens bortgang og sjokket

Han gikk ned 11 kilo – ned til 64 – etter sykdomsperioden, og i den påfølgende tiden, spesielt etter overgangen til AGF Aarhus ett års tid senere, trente han trolig for mye og for hardt, og kanskje kan det ha hatt sammenheng med noen av skadene hans. Pedersen spratt opp til 83 kilo på det tyngste, og det var ikke ideelt for en dynamisk midtbanespiller.

– Men da lignet jeg mer på en bodybuilder enn en fotballspiller. Det satte seg litt i hodet etter sykdommen. Jeg fikk en skyldfølelse hvis jeg ikke var den siste som gikk fra treningsanlegget, eller ikke gjorde styrketrening eller noe ekstra. Det tok noen år å få den skyldfølelsen vekk, sier dansken – i dag 76 kilo og topptrent.

Han hadde aldri hørt om meningitt eller hjernehinnebetennelse før han selv ble syk. I etterkant er han derimot blitt oppmerksom.

– Jeg leste om at det var noen i Danmark, noen unge mennesker, som døde av det. Man tenker at man er heldig at det ikke var man selv, sier Daniel Pedersen.

Publisert: 18.10.19 kl. 04:35







Eliteserien S V U T M P 1 Molde 24 16 5 3 54 – 23 31 53 2 Bodø/Glimt 24 14 6 4 54 – 34 20 48 3 Odd 24 13 6 5 38 – 28 10 45 4 Rosenborg 24 11 7 6 37 – 29 8 40 5 Viking 24 10 7 7 41 – 33 8 37 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk

Mer om