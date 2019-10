UAVGJORT IGJEN: Jürgen Klopp tar Ole Gunnar Solskjær i hånden etter 1–1 på Old Trafford. Sist de møttes, i februar, endte det 0–0. Foto: OLI SCARFF / AFP

Klopp refser United-stilen: – De forsvarer bare

MANCHESTER (VG) (Manchester United – Liverpool 1–1) Liverpool-manager Jürgen Klopp (52) er ikke imponert over taktikken Ole Gunnar Solskjær (46) la opp til i 1–1-kampen på Old Trafford.

Tyskeren gjentok flere ganger at «det er ikke kritikk», men pressen på Old Trafford var samstemte om at det var vanskelig å tolke hans gjentatte stikk til det han mener var en defensiv tilnærming fra motstanderen, som noe annet enn nettopp kritikk.

– Det er ikke jeg som burde være frustrert over Manchester Uniteds stil. Det er ikke kritikk, det er bare et faktum. Når vi kommer hit, forsvarer de bare, sier Klopp til VG på pressekonferansen etter at Adam Lallana reddet et poeng for Liverpool – Marcus Rashford sendte hjemmelaget i ledelsen i første omgang.

les også Mourinho roser Solskjær: – Ville vært stolt

– Når du tenker på Manchester United mot Liverpool, så ser du for deg at begge lag prøver å angripe, men det er ikke sånn det er. Vi er de som prøver, sier han videre og tillegger at han mener Solskjærs menn «ikke kan spille slik mot alle lag».

Den meritterte manageren har fortsatt ikke vunnet på Old Trafford etter fem forsøk (ett tap, fire uavgjort). I den første managerduellen mot Solskjær, i februar, endte det 0–0 etter en svært sjansefattig kamp.

– Alle bygger denne kampen opp som et fjell, men helt siden jeg kom til England, har det vært det samme. Ett lag (United) forsvarer bare, mens det andre laget (Liverpool) må lage kampen, sier Klopp etter kampen du kan se høydepunktene fra her:

– De slår bare ballen i bakrom og «woop», så er racet i gang. Det er selvfølgelig ikke kult, fortsetter han.

VG konfronterte Solskjær med Klopps betraktninger om Uniteds spillestil. Uten at han ønsket å gå inn i en verbal brytekamp med sin tyske motstander, gjorde nordmannen det klart at han ikke er av samme oppfatning.

– Vi satte opp laget for å angripe, være aggressive og skape sjanser, og jeg synes vi gjorde det, sier United-manageren, som var «skuffet» over at det kun ble ett poeng mot erkerivalen, ettersom han mente laget hans fortjente seieren.

les også Klopp rasende etter VAR-drama mot Solskjærs United: – Alt gikk imot oss

Statistikken viser at United hadde syv skudd, derav to på mål, mens Liverpool hadde ti skudd og fire på mål. Gjestene kontrollerte ballbesittelsen (68 prosent) mot et United-lag som var satt opp i en ny 3–5–2-formasjon for anledningen.

Klopps syrlige kommentarer om «defensive» United ble også et tema i Sky Sports-studio, der José Mourinho, som ledet klubben til 2–1-seier over Klopps lag i mars i fjor, svarte i kjent stil:

– Han sier det fordi han aldri har klart å slå Manchester United på Old Trafford. Jeg tror ikke han likte menyen. Han liker kjøtt, men fikk fisk.

Mener Solskjær beviste at han er god nok for Manchester United:

VAR stjal nok en gang fokuset i søndagens storkamp, der to situasjoner ble kraftig debattert: Klopp var rasende for at Divock Origi ikke fikk et frispark etter å ha blitt taklet av Victor Lindelöf før 1–0-målet til Rashford, og han ble ikke blidere da Sadio Manés utligning ble VAR-annullert for hands noen minutter senere.

– Det er et åpenbart VAR-problem for øyeblikket, sier Klopp, mens Solskjær derimot roste dommeren.

– Han lot kampen utspille seg som et derby, sier nordmannen.

– Klopp mener det var et frispark før 1–0-målet?

– Ingen sjanse. Nei. Vi spiller ikke basketball. Han rørte ham, men det var ikke nok. Det var ikke en klar og åpenbar feil. Jeg synes ikke det var frispark, sier Solskjær.

