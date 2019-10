HELT GULL: LSK-trener Hege Riise (i midten) gratulerer spillerne etter at gullet var sikret på Jessheim Stadion søndag. Foto: Jostein Magnussen

Skuffet over at «VM-boosten» ikke har nådd norsk kvinnefotball

JESSHEIM (VG) «Boosten» etter sommerens fotball-VM for kvinner har ikke nådd norsk klubbfotball. - Det er skuffende, fastslår LSK-trener Hege Riise.

– Det er det. Rammen og oppmerksomheten rundt fotball-VM i Frankrike var helt fantastisk, men det ble mindre da vi kom hjem. Det dør fort ut. Vi gikk rett inn i ferien og så startet vi på null igjen, sier Riise.

Men treneren, som ledet LSK til klubbens sjette seriemesterskap på rad i går, har ikke mistet troen på at Toppserien også skal nyte godt av den økende interessen for kvinnefotball som VM i Frankrike skapte.

Så langt har mesterskapet bare ført til at en rekke profiler ble plukket opp av utenlandske klubber og har forlatt Toppserien.

– Det gjør jo noe med Toppserien når de beste spillerne forsvinner og de nest beste blir borte. Jeg tror det blir bedre her hjemme når vi får et nytt seriesystem med færre lag. Det er et steg på veien, for det ville blitt tungt om vi fortsatt skulle hatt 12 lag og fylle på med nye spillere, sier Riise.

Hun er klar på at LSK som klubb må jobbe hardere for å få oppmerksomhet blant annet overfor mediene, og mener klubbene og forbundet må dele ansvaret for at man ikke har klart å «surfe» videre på bølgen fra i sommer.

– Samtidig har mange profiler forsvunnet fra Toppserien. Vi har solgt gode spillere som publikum har et forhold til og som gjør at man vil se laget og den spilleren.

– Med alle salgene, frykter du at Toppserien skal bli en bakgårdsliga?

– Nei, det er såpass mange gode spillere igjen, men vi må ha konkurranseelementet i dette. Jeg tror den konkurransen mellom klubbene blir større nå som vi går ned til 10 lag i Toppserien. Vi gjør et forsøk og fortsetter ikke i samme spor som før. Det er bra. Nå må vi bygge nye profiler.

– På rett vei

Langtidsskadde Emilie Haavi var selvsagt på tribunen da LSK-kvinnene sikret seriemesterskapet her på Jessheim i går. 27-åringen konstaterer at det norske landslaget fortsatt nyter godt av «boosten» fra fotball-VM, mens klubblagene sliter.

– Vi har ikke klart å utnytte den oppmerksomheten slik andre ligaer i Europa har. Det skyldes nok flere ting, men jeg mener vi er på rett vei når vi nå spisser Toppserien med å gå ned til 10 lag. Det gjør produktet mer spennende.

– Hva gjør det med serien når profilene forsvinner til utenlandske klubber?

– Det svekker Toppserien. Samtidig er det til å forstå at mange søker seg ut. Det er mange klubber der ute som satser på kvinnefotball og det er kult. Så må vi prøve å henge med. Vi må stå på for å gjøre Toppserien attraktiv. Det er jo her spillerne utvikles. Det er dette som er springbrettet for de som ønsker å komme seg ut.

– Synes du det er trist at dere ikke får den oppmerksomheten dere kanskje fortjener?

– Vi skulle ønsket mer, men det er ikke så mange måneder siden VM. Det kan godt hende at det skjer noe her hjemme også. Men hva som skal til og når det kommer til å skje, det vet jeg ikke.

