Fagermo reagerer sterkt på lønnskravet til Delaveris (18): – Aldri opplevd noe lignende før

Odd nekter å gå med på det nye lønnskravet fra Filip Møller Delaveris (18) og hans agent Morgen Wivestad. Situasjonen rundt 18-åringen omtales nå som kaotisk i Skien.

For en uke siden var klubben og spillerne positive til at det skulle ordne seg med ny kontrakt overfor lokalavisen TA. Men de siste dagene har det nye stjerneskuddet til Odd, via sin nye agent Morten Wivestad, satt krav, som er helt uaktuelt å innfri for Odd.

Delaveris scoret nylig fem mål i løpet av en uke for Odd og han er derfor blitt het i Skien. Han scoret først tre mål mot Sarpsborg og deretter satte han inn to scoringer på en halvtime i kvartfinalen i cupen mot KFUM.

Men nå betegner lokalavisen TA situasjonen rundt talentet som «fullstendig kaos», etter sakens siste vending. Og Odd-trener Dag-Eilev Fagermo reagerer.

– Jeg har aldri opplevd noe lignende før. Vi legger ned mye arbeid og ressurser i å følge opp unge gutter, vi gir dem sjansen og tillit. Se bare mot Strømsgodset da vi startet med Joshua (Kitolano), Odin (Bjørtuft) og Filip. I tillegg kom Markus (Kaasa) inn. Hvem andre gjør det? Slik har vi jobbet i mine 12 år her, og slik skal vi fortsette, sier Dag-Eilev Fagermo til lokalavisen.

TA skriver at Delaveris skal ha følt at de første kontraktsforslagene fra Odd var skuffende lave. Deretter kom en ny agent inn i bildet og kravet ble høynet.

Sportssjefen i Odd, Tore Andersen, sier til VG at forhandlingene per nå er avsluttet. Først foregikk forhandlingene som har vart siden august med spilleren og hans far. Men etter at Delaveris skaffet seg en ny agent foregår all kontakt angående forhandlingene med agent Morgen Wivestad.

– Da ble det vanskelig å finne en løsning på det og da må vi si at det ikke blir forlengelse. Det er der det står, sier Andersen.

Han sier at kravet er betydelig over det alle andre unge spillere, de har satset på å utvikle, har fått av dem. For det er en slik type lang utviklingskontrakt de vil tilby.

– Det å være ung spiller under spillerutvikling er sikkert ikke det samme her som i Manchester United eller andre klubber. Men vi har måte å tolke slikt på og det innebefatter også lønnsutvikling, sier Andersen.

VG har tirsdag ettermiddag ikke fått kontakt med agent Morten Wivestad på telefon eller sms.

Fagermo sier til TA at han har pratet med spilleren om situasjonen.

– Jeg prøvde å forklare ham at dette ikke gikk, men det som betydde noe var den kontrakten og han skulle ha den. Ferdig snakka. Det hjalp ikke at jeg prøvde å fortelle at ingen klubber i Norge gir en slik kontrakt til en 18-åring, sier Fagermo til lokalavisen.

Han mener nå at Delaveris med sitt nåværende krav signaliserer at han ikke vil spille for Odd. Om situasjonen nå fører til at han vraker Delaveris fra kommende kamper er han usikker på.

Delaveris har per i dag kontrakt med Odd frem til neste sommer og kan da eventuelt gå gratis fra klubben. Det skal imidlertid ikke være andre klubber inne i bildet på nåværende tidspunkt.

