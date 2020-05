Jublet for joggetur i Milano: – Aldri følt en sånn lykke av å gå ut

I over to måneder har landslagsspiller Stine Hovland (29) sittet i «lockdown» i Milano. Natt til mandag gledet hun seg så mye til joggetur at hun nesten ikke fikk sove.

Nå nettopp

– Vi har hatt nedtelling en god stund nå og vi måtte komme oss ut tidlig for å ta en joggetur, sier Hovland på telefon til VG fra Milano.

Mandag 4. mai startet Italia en forsiktig gjenåpning av landet og lempet på noen av begrensningene i corona-krisen.

Det innebærer blant annet at folk får lov til å bedrive mer idrett og trening utendørs, riktignok i nærheten av sine hjem.

– Det er ikke mange timene jeg har sovet i natt! sier Hovland om gleden av å endelig bevege seg utendørs.

AC MILAN-SPILLER: Stine Hovland. Foto: Jonathan Moscrop / Sportimage/PA Images

Grytidlig oppe

29-åringen og hennes lagvenninne og samboer Berglind Björg Thorvaldsdóttir var ute grytidlig mandag morgen. De filmet seg selv som løp og jublet i Milanos gater klokken 05:51.

– Jeg skal ut på en gåtur igjen etterpå. Jeg har aldri følt en sånn lykke av å gå ut som i dag, sier AC Milan-spilleren.

Italia stengte ned landet og innførte portforbud 10. mars. Hovland og hennes lagvenninner ble anbefalt av klubben å holde seg innendørs tidligere enn dette.

Den norske Sampdoria- og landslagsspilleren Morten Thorsby ble smittet av viruset:

I over to måneder har hun mer eller mindre sittet inne i leiligheten og sett ut på en spøkelsesby.

Nå forteller Hovland at de har fått beskjed om at joggeturer utendørs er mulig og at de kan gå tur i de gjenåpnede parkene i byen.

– Det viktigste for meg nå er egentlig ikke å spille fotball. Bare det å gå ut og jogge var helt fantastisk, sier hun.

les også Fast i «spøkelsesbyen» Milano – advarer nordmenn som ikke tar situasjonen på alvor

AC Milan ikke åpnet for trening

Når hun og lagvenninnene kan spille fotball igjen, er fremdeles uvisst.

– Den siste beskjeden vi har fått fra klubben er at vi skal få en oppdatering når vi kan begynne, forteller hun.

Oppmykingen av corona-begrensningene mandag påvirket også profesjonelle fotballspillere. Spillerne har nå lov til å trene individuelt på klubbenes treningsanlegg.

Det er ennå ikke åpnet for det fra AC Milans side, ifølge Hovland.

– Klubben har ikke åpnet for individuell trening her ennå, så vi får se. Akkurat nå vet vi ikke når vi kan starte opp igjen, forteller hun.

Heller ikke Chelseas Maria Thorisdottir kan spille fotball ennå. Da har hun vist frem nye talenter:

Publisert: 04.05.20 kl. 17:39

Fra andre aviser