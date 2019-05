I HOVEDROLLEN: Tarik Elyounoussi og lagkameratene mottar fansens hyllest etter at de slo Djurgården 2–0 i Stockholmsderbyet. Og østfoldingen scoret begge målene. Foto: Anders Wiklund/TT / TT NYHETSBYRÅN

Nå er Tarik Elyounoussi het i Sverige

Tarik Elyounoussi (31) tar Stockholm med storm. Med seks seriemål så langt i 2019, er østfoldingen bare to bak det han presterte i hele fjor.

Hans to mål da AIK beseiret Djurgården med 2–0 i Stockholmsderbyet på Tele2 arena gjør Elyounoussi het i den svenske hovedstaden om dagen. Mandag kveld kan det bli flere mål når bunnlaget Falkenberg er motstander.

I sin første sesong i AIK tok Elyounoussi SM-gull. Nå har AIK heng på topplagene i Allsvenskan. Og til sommeren skal AIK ut i Europa.

– Det er tid for neste steg. Vi må vise at AIK representerer Stockholm og Sverige på en bra måte, sier han til Aftonbladet.

– Man har fått øynene opp for AIK rund i Europa. I Norge prater de om oss. Man vinner derbymatchene, og folk snakker. Vi hadde over 50.000 tilskuere mot både GIF Sundsvall og mot Hammarby, det sier en del. Folk ser på AIK nå.

Mot Djurgården var også den norske landslagssjefen Lars Lagerbäck på plass. Han fikk ingen tilbakemelding fra Lagerbäck, men derimot:

– Lars er kjempedårlig på alt med sosiale medier og sånn. Men jeg fikk melding fra Per Joar Hansen om at de likte det de så, sier Elyounoussi til Aftonbladet.

I AIK har han tidligere Brann-trener Rikard Norling som sjef. Elyounoussi sier at utfordringen trigget ham til å velge AIK etter et relativt mislykket opphold i Aserbajdsjan.

Onsdag vant AIK 3–1 borte mot Helsingborg, og da scoret han ytterligere to mål.

– Det flyter bra for tida. Kroppen fungerer godt, og jeg har ikke slitt med småskader, slik jeg gjorde mye i fjor. Da er det ikke så mye mer som skal til, for jeg vet jeg har kvalitetene inne, sier Tarik Elyounoussi til Demokraten.

Nå er det altså først Falkenberg, så Sundsvall allerede fredag - og så søndag 2. juni er det klart for nytt Stockholmsderby - denne gang mot Hammarby.

