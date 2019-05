KRITIKK: Europa League-finalen mellom Arsenal og Chelsea får gjennomgå i sosiale medier. Foto: MAXIM SHIPENKOV / EPA

Europa League-finalen får kritikk: – Er det dette dere vil ha?!

Tomme seter og begrensede billetter til supporterne, åpningsshow og Henrikh Mkhitaryans fravær: Europa League-finalen i Baku får massiv kritikk i sosiale medier.

Oppdatert nå nettopp







Finalen i Aserbajdsjan fikk et vell av kritikk allerede lenge før kampen begynte. Det økte da det ble kjent at Arsenals armenske midtbanespiller Henrikh Mkhitaryan ble i London av sikkerhetsgrunner.

Mindre ble det ikke da det ble kjent at de respektive lags supportergrupper bare fikk tildelt en tidel av det totale antallet billetter hver.

Følg kampen i VG Live!

UEFA-president Aleksander Ceferin ble stilt til veggs av det tyske magasinet der Spiegel, etter at Mkhitaryans avgjørelse ble kjent.

– Hvorfor (finalen er lagt til Baku)? Fordi det bor mennesker der. De elsker fotball. Vi må utvikle fotball overalt, ikke bare i England og Tyskland, svarte han på kritikken da.

– Aserbajdsjan burde ikke fått finale på grunn av at det er et diktatur. De har slike arrangementer for å pynte på fasaden, mens de samtidig fengsler journalister og har mange politiske fanger, sa Lene Wetteland, Armenia-ekspert i den norske Helsingforskomité, til VG forrige uke.

Den meritterte The Times-journalisten Henry Winter skriver at Chelsea-fansen tok det opp på tribunen. «Da til helvete, UEFA, er det dette dere vil ha» synger de, ifølge Winter. UEFA er det europeiske fotballforbundet, som har ansvaret for å avvikle Europa League og Champions League, blant annet.

Fotballforfatteren John Foot, som støtter Arsenal, går mer kategorisk til verks:

Mange har også reagert på at det er stor avstand mellom tribunene og fotballbanen, at atmosfæren med de få tilreisende supporterne er laber, og at kameravinkelen er noe langt unna.

Andre velger å sammenligne stemningen med treningskampene som preger sommeren.

Den britiske DJ-en Jonas Blue stod for åpningsshowet, men heller ikke han slapp unna ramsalt kritikk fra blant andre tidligere Arsenal-spiss Ian Wright:

Noen benyttet også anledningen til å vise frem sine vittigheter:

Publisert: 29.05.19 kl. 21:41 Oppdatert: 29.05.19 kl. 22:06