LONDON CALLING: Guro Reiten, her under landslagstrening sammen med trener Martin Sjögren, har signert for den engelske storklubben Chelsea. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Guro Reiten klar for Chelsea

LSK Kvinners måldronning Guro Reiten (24) bytter beite etter sommerens fotball-VM og blir lagvenninne med Maren Mjelde (29) og Maria Thorisdottir (25).

– Det blir en ny utfordring for meg og jeg gleder meg veldig mye, også til å presse meg selv til neste steg i min utvikling som toppspiller, sier Reiten til Chelseas nettsider.

Klubbene bekrefter overgangen på sine nettsider.

Hun hadde kontrakt ut året, og dermed var ikke Lillestrøms forhandlingskort så sterke. Men VG får opplyst fra LSK Kvinners hold at forhandlingene har pågått hele mai måned, og at klubben får en økonomisk kompensasjon for sin toppscorer.

Reiten har vært toppscorer i Toppserien for LSK Kvinner to sesonger på rad, i tillegg til inneværende, etter at hun kom til Romerike i 2017. På Fotballfesten i fjor fikk hun hele tre priser.

– Min tid i LSK var storslagen. Alle, fra lagkamerater til støtteapparat, har vært veldig støttende, og jeg håper at LSK vinner Toppserien igjen i år, sier hun.

Chelsea er har allerede de norske landslagsspillerne Maria Thorisdottir og Maren Mjelde i troppen, og kom helt til semifinalen av Champions League i år. Da røk de til slutt ut for Lyon.

Overgangen blir gjennomført 15. juli, etter at Norge er ferdig med det kommende verdensmesterskapet i fotball. 24-åringen selv sier og at det er VM som er fokus de kommende ukene. Overgangen blir også godt tatt imot av den anerkjente manageren Emma Hayes.

– Guro er en av de mest talentfulle kreative spillerne i verden og hun blir et supert tilskudd til klubben vår. Hun har med seg mentaliteten og personaliteten til å skinne i Chelsea-skjorta, sier hun til klubbens nettsider.

VG oppdaterer saken!

Publisert: 31.05.19 kl. 14:12 Oppdatert: 31.05.19 kl. 14:29